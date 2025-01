A jurista Inês Quadros é a nova presidente da Associação dos Juristas Católicos, sucedendo no cargo ao jurista José Moutinho, com quem integrava a direção no anterior mandato, como vice-presidente.

Inês Quadros é jurista, professora auxiliar da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, tendo desenvolvido investigação nas áreas do Direito da União Europeia e do Direito Internacional Público.

Da nova direção da AJC fazem parte: Pedro Pereira dos Santos (vice-presidente), Maria Inês Serrazina (tesoureira), Teresa Proença Varão (secretário) e Pedro Maria Simão, Pedro Vaz Patto, José Souto de Moura, Isilda Pegado, Madalena Afra Rosa (vogais).

À frente da Mesa da Assembleia Geral mantém-se Germano Marques da Silva, com José Lobo Moutinho e Miguel Raposo como secretários. O Conselho Fiscal é presidido por José Vaz Serra de Moura, com Maria dos Prazeres Beleza e João Perry da Câmara como vogais.

Na sua primeira mensagem aos associados, Inês Quadros refletiu sobre o Jubileu da Esperança que a Igreja vive em 2025, convocado pelo Papa Francisco, afirmando que “a nossa profissão exige continuamente que demos razões – seja na defesa de um cliente, na fundamentação de uma sentença, na negociação de um contrato, na justificação de um ato notarial”.

A nova presidente, citada em comunicado, sublinhou que “encontrar Deus na nossa profissão requer uma atitude de compromisso para com a defesa dos mais fracos, através do serviço, da competência técnica, da adesão à Verdade”.

“Afirmar a dignidade da pessoa, em todas as suas fases e circunstâncias” é o “exigente caderno de encargos faz do Jurista um instrumento de Esperança”, disse.

A Assembleia Geral da Associação dos Juristas Católicos (AJC) decorreu na Paróquia de Santa Joana Princesa, em Lisboa, e além da realização da eleição para os novos corpos sociais aprovou “por unanimidade a revisão dos estatutos da associação”.

“As alterações estatutárias visam sobretudo refletir a realidade atual da AJC, destacando-se a menção de se trata de uma associação privada de fiéis, nos termos do Código de Direito Canónico atualmente em vigor; e a alteração da sede para o Instituto Superior de Direito Canónico, na Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, do qual é diretor o assistente espiritual da associação, o padre João Vergamota”, indica o comunicado.

“Com a revisão dos estatutos, também os estudantes de Direito, e não apenas os já licenciados, passam a poder ser associados”, acrescenta a nota.