Abusos. Maioria dos professores de EMRC nunca teve formação sobre o tema

“Se, por um lado, os catequistas sentem que podem ser agentes de prevenção, por outro manifestam alguns receios e sentem existir resistência não só dentro do grupo de catequistas, como na própria comunidade”, lê-se no estudo.

De acordo com a informação disponibilizada à Renascença , a maioria dos catequistas valoriza a formação nesta área, embora considere que a responsabilidade de abordar o assunto é sobretudo da família. Os dados revelam, no entanto, que menos de metade fala efetivamente com os seus grupos de crianças e jovens sobre a temática .

Muitos catequistas associam também o tema dos abusos ao da ideologia de género, esclarecendo que são “resultados diferentes dos encontrados na literatura”.

Os participantes deixaram algumas sugestões para mitigar os casos de abuso na Igreja Católica, entre as quais tornar a formação obrigatória, facultar o registo criminal e adequar os catecismos a esta temática.

Mais vivências espirituais, menos dificuldades sexuais entre celibatários

Além dos catequistas e dos professores de Educação Moral Religiosa e Católica, o Grupo Vita acompanhou também a elaboração de uma tese de mestrado sobre a vivência do celibato entre membros de ordens religiosas.

A investigação contou com uma amostra de 25 religiosos (13 mulheres e 12 homens), um número que, segundo a psicóloga Joana Alexandre, membro do Grupo Vita e co-orientadora do trabalho, se explica pelas “questões sensíveis” em que toca, “sobre as quais nunca se tinha feito nenhum estudo antes do que conheço em Portugal.

“Falar de celibato é ainda um tema que necessita de tempo. Por isso, termos 25 respostas não é algo negativo. É sinal de que se inicia aqui um caminho para se compreender esta questão”, explicou à Renascença.

Os dados mostram, ainda, que, entre os religiosos que se disponibilizaram a participar, “há “um nível elevado de compromisso com o celibato”, que, entre os padres, é superior ao observado noutros países, como a Índia e a Alemanha.

O estudo conclui ainda que, à medida que as vivências espirituais de cada um destes religiosos aumentam, se assiste a uma diminuição das dificuldades sexuais manifestadas por alguns – maiores entre homens do que entre mulheres.