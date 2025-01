XV Encontro Cristão de Sintra. "São 15 anos de grande fraternidade"

“São 15 anos de grande fraternidade entre várias comunidades cristãs, o que nos dá grande alegria”, afirma Luis Parente Martins. Um dos organizadores do Encontro Cristão de Sintra desde a sua primeira edição, o médico cardiologista não esconde a satisfação com o diálogo ecuménico que tem sido desenvolvido na zona de Algueirão-Mem Martins e que não se esgota nesta iniciativa anual que já é hábito encerrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (18 a 25 de janeiro) na Diocese de Lisboa.

Mas, como é trabalhar em conjunto com as outras confissões cristãs? “Tem sido uma experiência muito bonita. Há uma grande capacidade de empatia, de não ferir a suscetibilidade do outro. Quando existe alguma palavra, alguma expressão que não seja consensual, procuramos fazer uma escuta ativa, ouvindo o outro, e encontramos sempre o que o Espírito nos sugere. Até agora tem sido possível encontrar sempre uma expressão que seja comum a todos nós e em que todos nos sintamos confortáveis”, explica o responsável.

O XV Encontro Cristão, que começou a ser preparado em setembro, está marcado para dia 25 de janeiro, no fecho da semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, e vai ter vários momentos.

“Iremos ter, durante a tarde, um programa dirigido só aos jovens. Começa às 14h00, no Centro Cultural Olga Cadaval (Auditório Acácio Barreiros). Teremos um encontro dos líderes das várias comunidades e igrejas cristãs no Centro Social da Paróquia de São Miguel, em Sintra, às 19h00, e depois o encontro aberto ao público, às 20h45, de novo no Olga Cadaval (Auditório Jorge Sampaio)”. Luis Parente Martins espera casa cheia.

“Neste momento temos cerca de 700 inscrições e ainda falta uma semana! Com certeza que vamos encher o Centro Cultural Olga Cadaval”, o que demonstra o interesse crescente pela iniciativa, o que para si tem uma explicação: “o tema (do diálogo ecuménico) passou para a agenda das várias igrejas, e também muito para a agenda da Igreja Católica”, por influência direta do Papa Francisco que, “na saudação final que fez ao Sínodo (da Sinodalidade) falou na questão da harmonia como um dom de Deus. A harmonia é esta arte de ligar tudo, é um dom do Espírito Santo, e é o modo de ser, é o ADN da cristandade”.

"Todos juntos somos um mosaico"

Luis Parente Martins destaca a atitude do Papa Francisco que tem promovido e incentivado o diálogo ecuménico e inter-religioso, mas aqui importa em particular o relacionamento com as outras igrejas cristãs.

“O Papa, na Bula que escreveu para o Jubileu da Esperança, diz muito claramente que todos os cristãos, todos os batizados, são chamados à Evangelização, independentemente da denominação, da comunidade a que pertencem. O que não é nenhuma surpresa, porque Jesus disse ‘que todos sejam um, para que o mundo creia’. Esta frase tem sido um pouco esquecida, ou subestimada, por cada um de nós, pelas várias igrejas, quer a católica, quer as igrejas evangélicas, quer as protestantes. Mas, isto é uma premissa que Jesus colocou e que não tem estado em relevo”, refere.