Padre Peter Stilwell: "Religião é importante na integração dos migrantes"

A imigração está a fazer aumentar os desafios ao nível do diálogo com as outras religiões, mesmo as de matriz cristã. Em entrevista à Renascença, a propósito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o padre Peter Stilwell diz que “a imigração vinda do Brasil tem aumentado as comunidades evangélicas”, por exemplo. Mas, onde se notam mais mudanças, é na imigração que vem de países que não são de matriz cristã.

“Temos fenómenos curiosos, como a comunidade maronita, que veio do Líbano. São católicos, mas têm outra tradição litúrgica”, explica. Mas, também há cristãos a chegar de países de maioria muçulmana, como o Paquistão ou o Bangladesh, ou de maioria hindu, e que uma vez em Portugal procuram juntar-se em comunidade. É o que acontece numa das igrejas de Lisboa, onde todas as semanas o padre Peter celebra missa em inglês.

“Na paróquia da Encarnação, do Chiado, aparecem pessoas vindas do Paquistão e até da Índia. Portanto, há muitos migrantes aqui em Lisboa, vindos de países que pensaríamos que seriam só hindus ou muçulmanos, e não é tanto assim. Há também cristãos vindos dessas partes do mundo”, conta.

No caso dos cristãos paquistaneses, "há um grupo que se reúne todas as semanas. São evangélicos, anglicanos e católicos. Porque num país como o Paquistão, onde o Cristianismo é ultra minoritário e às vezes perseguido, sentem-se unidos na sua fé em Jesus Cristo e não entendem como sendo importantes as divisões que para nós, na Europa, são divisões clássicas, históricas, entre católicos e protestantes, etc. Para eles, ser-se batizado e cristão é mais importante do que essas divisões. E se calhar têm razão”, sublinha.

Para o padre Peter, o país tem sido um exemplo ao nível do acolhimento religioso dos migrantes. “Portugal tem mostrado talento para acolher esta diversidade de confissões e tradições, quer dentro do quadro ecuménico, quer dentro do quadro inter-religioso. Esperemos que continue. É um trabalho que é preciso ser persistente”. Até porque considera que esta é uma dimensão fundamental para a integração de quem chega de fora.