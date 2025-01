Cabo Verde vai adaptar manuais de EMRC portugueses à realidade do país

A Fundação Secretariado Nacional da Educação Cristã (FSNEC) e a Comissão Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica de Cabo Verde celebraram um acordo de sub-cedência de direitos de autor dos manuais portugueses para uso e adaptação à realidade cabo-verdiana.

Em declarações ao Educris, o padre José Eduardo Furtado Afonso, presidente da comissão cabo-verdiana, refere que este acordo tem “uma importância enorme uma vez que nos vai permitir ter acesso a materiais e instrumentos que nos ajudam na implementação da EMRC nas escolas públicas não superiores de Cabo Verde.

A cedência dos diversos manuais em uso na realidade portuguesa, permite a sua adaptação à realidade cultural, política e religiosa de Cabo Verde.

“O impacto é sempre positivo. Já usamos os manuais e agora, com este protocolo vamos atualizar, e contextualizar o conteúdo dos manuais com o nosso habitat existencial”, assinala o sacerdote.

Após um período “experimental”, iniciado em 2019, a EMRC está presente em 13 escolas daquele país africano, chegando a mais de 20 mil alunos.

“Terminámos, no final do ano passado, a fase experimental da implementação da disciplina. Realizámos uma avaliação e é o próprio Governo de Cabo Verde que reconhece esta disciplina como uma mais-valia nas aprendizagens dos alunos”, assinala o sacerdote.

Para o padre José Eduardo Furtado Afons,o o desafio passa agora por “alargar a EMRC a outras ilhas, formar professores e fazer parte do todo nacional”.

Já Fernando Moita, diretor do SNEC, destaca que o acordo, agora assinado, permite “continuar a procurar as melhores soluções para a disciplina, nas duas realidades,” sendo resultado da “vontade expressa dos nossos bispos em colaborar com a realidade eclesial de Santiago e Mindelo, numa parceria entre duas Igrejas irmãs no serviço à formação integral das novas gerações”.

O responsável sublinha que “hoje a disciplina de EMRC em Cabo Verde conta já com professores a tempo inteiro e agora com manuais que vão ser oportunidade de melhor servir os alunos”.

É com “alegria que vemos hoje o crescimento sustentado da disciplina naquele país”, declara Moita, assegurando disponibilidade total em “continuar a ajudar na formação de novos professores” e nos “desafios ao nível do perfil, das metodologias e de algumas circunstâncias naturais” que vão resultar do crescimento da disciplina.