Cinco países em dois continentes e vários pontos em Portugal. Virgem Peregrina de Fátima em viagem

A imagem da Virgem Peregrina vai deslocar-se a Espanha, Itália, Brasil, Colômbia e Venezuela, levando consigo a mensagem de Fátima a iniciativas locais que assinalam o Ano Jubilar.

De acordo com o Santuário de Fátima, a imagem nº 2 vai visitar Espanha, mais concretamente a paróquia de Nuestra Señora de La Consolación, em El Pedroso, na Diocese de Sevilha, para assinalar os 70 anos da primeira visita de uma imagem peregrina.

A imagem nº 5 vai visitar a Paróquia de Santa Catalina Mártir, em Higuera la Real, na Diocese de Badajoz, por ocasião dos 75 anos da visita da Virgem Peregrina à diocese e pelos 55 anos de peregrinações da paróquia a Fátima.

Ainda em Espanha, está prevista uma visita da imagem nº 5 à Hospitalidad Diocesana de Sevilla-Lourdes.

Já o continente sul-americano recebe a visita das imagens peregrinas nº 3, nº 6 e nº 9 de Nossa Senhora de Fátima, que irão ao Brasil, e das imagens nº 7 e nº 11, que visitarão a Colômbia e a Venezuela.

No Brasil, a imagem nº 3 vai estar na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Sumaré, no estado de São Paulo e a imagem nº 6 vai estar na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro, sedeada na cidade do Guarujá, nos 50 anos da irmandade de Nossa Senhora de Fátima. A mesma imagem visita ainda a Catedral de Santos.

A imagem nº 9 vai estar na Diocese de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para celebrar os 25 anos da Comunidade Mariana Aliança Eterna, representação local do Apostolado Mundial de Fátima e da Administração Apostólica São João Maria Vianney.

Na Colômbia, a imagem nº 7 vai percorrer várias dioceses na abertura do centenário das Aparições do ciclo Cordimariano e, na Venezuela, a imagem nº 11 é recebida na Paróquia de Nossa Senhora de Las Mercedes.

A imagem nº 13 visita a Diocese de Brescia por ocasião da constituição da nova Unidade Pastoral “Redentore” e expande a sua visita para outras dioceses de Itália, numa iniciativa do Movimento Ecclesiale Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, designada “Peregrinatio Marie e Missioni al Popolo”.

Em Portugal, a imagem nº 2 visita as Paróquias de São Pedro de Castelões e São João Batista de Cepelos, em Vale de Cambra, na Diocese do Porto, para aí assinalar o Ano Jubilar e a 40.ª peregrinação paroquial a Fátima.

Já a imagem nº 8 visita as paróquias da Unidade Pastoral do Mondego, como Arzila, Pereira do Campo, Ribeira de Frades, Santo Varão, Taveiro e Ameal, na Diocese de Coimbra, e desloca-se depois à Diocese do Porto para celebrações associadas ao Ano Jubilar, no Santuário de Santa Quitéria, por iniciativa da Confraria do Imaculado Coração de Maria e Santa Quitéria, de Felgueiras.

Até outubro de 2025, a imagem nº 10 prossegue o périplo por várias paróquias de Santarém, no âmbito da celebração dos 50 anos da diocese, viagem que teve início em outubro passado.

Na Diocese de Lisboa, em Mafra, a imagem nº 11 visita as Paróquias de São Miguel de Alcainça e de Nossa Senhora da Conceição de Igreja Nova, em maio, mês dedicado a Maria.

Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor.

A fim de dar resposta aos imensos pedidos provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas várias réplicas da primeira Imagem Peregrina, num total de treze.