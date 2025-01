Bispos satisfeitos com chumbo dos projetos legislativos sobre aborto

Em comunicado enviado à Renascença , o Conselho Permanente da CEP, que esteve reunido em Fátima esta semana, reitera a doutrina da Igreja e as palavras do Papa Francisco relativas ao “respeito pela dignidade da vida humana, desde a conceção até à morte natural”, e reconhece “o papel das associações católicas que, de forma competente nas respetivas áreas de ação, se manifestaram contra os projetos de legislação entretanto reprovados”.

A nota adianta, ainda, que, na sequência do encontro sinodal das dioceses que se realizou a 14 de janeiro, será agendado um segundo para 2026. Está previsto, também, que as próximas Jornadas do Episcopado, agendadas para junho e dedicadas ao tema da sinodalidade, sejam abertas a representantes das dioceses, dos institutos de vida consagrada, dos movimentos e dos organismos nacionais da CEP.