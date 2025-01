Festas de Nossa Senhora da Salvação querem ser Património Imaterial

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação remontam há 500 anos. Na sua origem está a procissão de 15 de agosto que “foi mandada realizar por ordem de D. Manuel I”, explica a autarquia de Arruda dos Vinhos, “em ação de graças por se ter salvado de um surto de peste e à sua família”.

Agora a autarquia anuncia que entregou esta segunda-feira “o Processo de Inventariação das Festas a Património Cultural Imaterial”. Estas festas, que decorrem anualmente de 6 a 18 de agosto, são hoje consideradas “as Festas do Concelho”, lê-se no comunicado.

No ano em que se celebram os 500 anos destas festas, a autarquia indica que preparou “um conjunto de iniciativas” para celebrar “a história das Festas e a sua importância enquanto evento agregador”.

As festividades “vão muito além das meramente religiosas”, indica o comunicado que acrescenta que as celebrações começarão já esta sexta-feira com uma cerimónia no auditório municipal e a exibição de um documentário.

Também dias 17 e 18 de janeiro haverá projeção de videomapping na Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos e para dia 19 está marcada a iniciativa “Conversas à Capela” na Capela do Morgado.

O programa comemorativo estende-se até agosto, altura em que se realizam as habituais festas que na sua origem têm a ordem de D. Manuel I que há 500 anos “ordenou que se mudasse a invocação de Santa Maria de Arruda para Nossa Senhora da Salvação”.

Na altura, o monarca ordenou também “obras de ampliação e de restauro na pequena igreja existente, o que viria a acontecer após a sua morte e durante o reinado do filho D. João III, entre 1525 e de 1531”.