Papa solidário com os habitantes de Los Angeles

Preocupado com a dimensão dos incêndios em Los Angeles, o Papa reafirmou este domingo de manhã a sua proximidade aos habitantes daquela cidade da Califórnia.

No final do Angelus, na praça S. Pedro, no Vaticano, Francisco disse rezar por todos os que sofrem por causa destes incêndios devastadores, que provocaram pelo menos 16 mortos e 13 desaparecidos.

Já no sábado, Francisco tinha enviado um telegrama a manifestar condolências às famílias dos que perderam a vida nos incêndios e solidariedade com os afetados por esta tragédia.

No final, o Papa voltou a pedir orações “pela paz na Ucrânia, no Médio Oriente e no mundo inteiro”, insistindo que “a guerra é sempre uma derrota”.