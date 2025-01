“Estão no comando”. Papa batiza 21 bebés na Capela Sistina

O Papa Francisco batizou 21 bebés este domingo, na Capela Sistina, no Vaticano, por ocasião da festa do batismo do Senhor.

O Sumo Pontífice saudou as famílias e encorajou-as a deixar as crianças chorar e fazer barulho, a serem alimentadas e receberem cuidados.

Edoardo, Mia Maria, Silvia, Lorenzo e outras 17 crianças “estão no comando”, disse o Papa, “e devemos servi-los, com o Sacramento, com orações”.

Pouco depois da celebração, já durante a celebração do Angelus, o Papa pediu a Deus “para que os jovens casais tenham a graça de acolher os filhos e levá-los ao batismo”.

A importância deste sacramento, levou o Papa a provocar os fiéis reunidos na Praça de São Pedro com algumas questões. “Sentimo-nos amados e acompanhados por Deus, ou pensamos que Ele esteja distante de nós? Somos capazes de reconhecer o seu rosto em Jesus e nos nossos irmãos? Escutamos a sua voz? E aproveitemos também para nos perguntar: recordamo-nos da data do nosso batismo?”

Francisco insistiu para que cada um não esqueça a data do seu batismo, “e se não sabem, perguntem à família ou aos padrinhos”, porque o dia em que fomos batizados “é um dia importante, para ficar gravado no nosso coração, tão importante como o dia do nosso aniversário: é o dia em que renascemos para uma vida nova, inseridos no mistério de Cristo e da Igreja”.