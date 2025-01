D. José Ornelas: "Às vezes, a indignação significa dignidade"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) associou-se hoje à manifestação em defesa dos migrantes, que decorreu em Lisboa, pedindo respeito por todas as pessoas.

“Às vezes, a indignação significa dignidade e significa projeto, sede de um mundo melhor”, disse D. José Ornelas aos jornalistas, no final do Encontro Sinodal nacional, que reuniu 300 participantes das várias dioceses.

“Nós não construímos uma Igreja contra ninguém”, acrescentou.

A manifestação ‘Não nos encostem à parede’ foi convocada após a operação policial de dia 19 de dezembro de 2024, na rua do Benformoso, perto do Martim Moniz, em Lisboa, e das imagens de dezenas de imigrantes encostados às paredes dos prédios, para serem revistados.

Para o presidente da CEP, os milhares de pessoas que acorrerem às ruas de Lisboa, esta tarde, são um sinal de “não resignação”.

“Tem a ver tudo com sinodalidade, do estrangeiro do migrante, porque a Igreja tem por vocação ser migrante, migrante nas culturas, na história, no tempo e também nas ideias”, acrescentou.

Falando numa “ação bonita”, D. José Ornelas quis evitar leituras “políticas” da manifestação.

“Não podemos ficar simplesmente parados e Igreja também não pode ficar”, sublinhou.

Milhares de pessoas encheram a avenida Almirante Reis para protestar contra a ação policial no Martim Moniz e o tratamento discriminatório dos imigrantes, juntando ativistas, políticos, migrantes e cidadãos.

O anúncio desta manifestação motivou a organização, pelo partido Chega, de uma vigília de apoio à PSP, denominada ‘Pela autoridade e contra a impunidade’, com concentração na Praça da Figueira,