Conferência Episcopal debate implementação do documento final do sínodo em encontro nacional

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vai realizar no próximo sábado, dia 11 de janeiro, em Fátima, um Encontro Sinodal nacional, com a participação de 280 pessoas.

A iniciativa reúne todas as dioceses portuguesas, com o objetivo de refletir sobre o Documento Final do Papa Francisco e da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade e a sua aplicação prática no seio das comunidades.

De acordo com a organização, o encontro destina-se aos membros das equipas sinodais diocesanas e dos conselhos pastorais de cada diocese, e contará também com a presença dos bispos portugueses.

“Considerando que o processo sinodal deve continuar nas Igrejas locais, este encontro nacional pretende ser um contributo para que a sinodalidade se torne efetiva no seio das comunidades locais, tendo como horizonte a renovação eclesial”, aponta a CEP.

A Conferência Episcopal Portuguesa espera ainda que no decorrer do encontro, “na escuta do Espírito Santo e uns dos outros, se desenhe um olhar sobre a realidade interna e externa da Igreja Católica em Portugal, se apontem os desafios mais prementes e se indiquem medidas concretas para a concretização da sinodalidade”.

Os trabalhos iniciam-se com as palavras de abertura de D. José Ornelas, presidente da CEP, seguindo-se uma apresentação do Documento Final por dois membros da equipa sinodal nacional, o padre Eduardo Duque e Carmo Rodeia.

“O encontro prossegue, depois, com trabalhos em grupo, seguindo o modelo sinodal, e partilhas em plenário. O primeiro plenário recairá sobre as ressonâncias do Documento Final do Sínodo e o segundo procurará responder à questão “Como concretizar a Sinodalidade na vida das comunidades?, adianta a CEP, em comunicado.

O programa encerra com D. Virgílio Antunes, vice-presidente da CEP e um dos dois delegados da conferência episcopal na XVI Assembleia Geral do Sínodo, e com D. José Ornelas.

Recorde-se que no encerramento do Sínodo, o Papa Franscisco pediu que “ninguém fique de fora”, desejando que o novo modo de estar na Igreja, que o processo sinodal criou, se prolongue nas comunidades.