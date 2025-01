Cáritas Lisboa tem nova diretora executiva

Carmo Diniz é a nova diretora executiva da Cáritas Diocesana de Lisboa. O convite visa “fortalecer o trabalho junto das comunidades, paróquias e parceiros”, anunciou a instituição católica.

À Renascença Carmo Diniz fala da nova missão a que é chamada, e que vai conciliar com o trabalho que mantém na Pastoral a Pessoas com Deficiência, a nível nacional, para o qual foi nomeada em 2022 pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), na sequência do trabalho realizado no Patriarcado de Lisboa.

“Estou muito entusiasmada por começar a trabalhar em áreas que já me estavam no coração e que me preocupavam. É certamente um abrir de horizontes e constitui para mim um grande desafio, perceber a situação da pobreza na diocese de Lisboa, e o que é que, em termos de emergência, a Cáritas pode fazer”, afirma.

A nova responsável na Cáritas consciente de que o combate às desigualdades sociais é uma prioridade. “A pobreza tem estado a aumentar e a crescer para espaços que não estávamos à espera. Sabemos que há pessoas empregadas que vivem em situações de pobreza e isso é alarmante e preocupante, e temos de procurar respostas adaptadas aos dias de hoje”.

Para Carmo Diniz é fundamental manter e desenvolver o trabalho em rede, e projetos como o CLAIM, em Cascais, que já conhece bem. “É um projeto muito sólido e feliz, no sentido de ser bem sucedido. É um projeto com migrantes, muito consistente e financiado.

Para além disso, a Cáritas trabalha em rede, através das paróquias e da rede nacional Cáritas, porque esta é a forma de trabalhar da Igreja. É assim que chegamos às pessoas que precisam”. Uma das prioridades será, por isso, “ reforçar as estruturas da Igreja que já existem e que devem ser fortalecidas e suportadas para trabalharem cada vez mais, com mais pessoas e melhor”.

“O reforço da rede cáritas já começou a ser feito, mas ainda tem muito para crescer. E se nós queremos estar perto das pessoas - e em proximidade na emergência, para as pessoas não ficarem sem amparo e sem resposta - temos de trabalhar todos juntos. É esse o princípio”, sublinha ainda.

O seu percurso de “dedicação ao serviço dos mais frágeis”, com uma “visão centrada na esperança e transformação social”, assim como o trabalho que desenvolveu na preparação da JMJ Lisboa - onde liderou o Gabinete de Diálogo e Proximidade –, justificaram o convite para integrar a Cáritas diocesana de Lisboa, que continua a ser presidida pelo almirante Luis Macieira Fragoso.