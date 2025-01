“Dinâmica sinodal em contexto de catequese” em debate em Fátima

Os secretariados diocesanos da catequese vão reunir-se em Fátima, na sexta-feira, dia 10 de janeiro, para refletir e aprofundar a “dinâmica sinodal em contexto de catequese”.

O encontro tem lugar no Centro Catequético e vai contar com a presença do grupo Vita, que vai apresentar a síntese de “vários estudos efetuados na área do cuidado de menores e adultos vulneráveis, envolvendo catequistas”.

A partir das 11h45, o sociólogo padre Eduardo Duque vai ajudar os membros dos diversos secretariados diocesanos a refletirem sobre o tema “Dinâmica Sinodal em contexto de Catequese”.

À tarde, os responsáveis e equipas diocesanas vão conhecer “o ponto de situação sobre os recursos catequéticos da coleção Emaús”.

No encontro serão ainda apresentados os programas finais do Encontro Nacional de Catequese 2025, que este ano se realiza na Diocese de Angra, do Jubileu dos Catequistas 2025, e das Jornadas Nacionais de Catequistas 2025.