“Memórias de uma Jornada Belíssima” recorda JMJ em Lisboa

O livro "Memórias de uma Jornada Belíssima", que revisita a Jornada Mundial da Juventude, é apresentado na tarde desta terça-feira nos Paços do Concelho de Lisboa.

A obra inclui uma entrevista do diretor da Agência Ecclesia, Paulo Rocha, o coordenador-geral da JMJ, o cardeal Américo Aguiar. A publicação inclui QR Codes que transportam os leitores para vídeos e para as imagens mais marcantes do evento.

Paulo Rocha diz que o livro ajuda a reviver e revisitar um evento que marcou o nosso país e tem a vantagem de “partilhar o que são as memórias do cardeal Dom Américo Aguiar, que foi coordenador-geral da Organização da Jornada Mundial da Juventude”.

“Mas é também um portal para um conjunto de ferramentas multimédia que, de facto, nos colocam novamente, tanto naqueles anos anteriores à Jornada Mundial da Juventude, como sobretudo na Semana da Jornada Mundial da Juventude”, acrescenta.

Rocha adianta que através de “ligações multimédia é possível revisitar os vídeos dos acontecimentos, fotogalerias, documentos importantes e também algumas das respostas que estão gravadas em vídeo, algumas das respostas fundamentais que o cardeal D. Américo Aguiar faz nesta entrevista a propósito da organização e depois da vivência da jornada”.

Para o diretor da Agência Ecclesia é importante que a “forma intensa como a Jornada foi vivida por tantos jovens, por tantas famílias, por tantos lugares de Portugal” possa contar com “várias ferramentas, que nos ajudem a dar continuidade e a fazer com que permaneçam entre nós esses bons momentos que foram vividos em Portugal”.

“Ter estas memórias, creio que é uma forma de nós irmos revisitando esses dias, esses meses, esses anos que, de facto, marcaram Portugal e esperemos que ao ler estas memórias do cardeal D. Américo Aguiar seja possível, de facto, dar continuidade ao que foi essa grande experiência, essa experiência excelente na Jornada Mundial da Juventude”, sublinha.

O livro "Memórias de uma Jornada Belíssima" vai ser apresentado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, às 18h15.