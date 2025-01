Diocese do Porto alerta para perfis falsos

Numa breve publicação na sua página, a Diocese do Porto revela ter conhecimento de que “tal como já aconteceu com outros bispos de Portugal, existem dois perfis falsos de D. Manuel Linda no Facebook”.

“D. Manuel Linda não tem qualquer presença em redes sociais, pelo que são abusivos o uso do seu nome e imagens, bem como pedidos de amizade e interações que possam surgir”, revela a publicação.

A diocese pede “a todos os que eventualmente acedam a esses conteúdos que façam imediatamente a sua denúncia, utilizando as ferramentas que as redes sociais dispõem para o efeito”.