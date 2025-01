Arquidiocese de Braga promove encontro de Pastoral Litúrgica

A Arquidiocese de Braga vai promover no dia 25 de janeiro o I Encontro de Pastoral Litúrgica.

A iniciativa, que terá como tema “Servidores do Servidor”, decorre das 9h até às 19h, com o programa a desenvolver-se na Capela Imaculada, no Auditório Vita, no Centro Pastoral Arquidiocesano e na Catedral.

De acordo com a informação disponibilizada no site da arquidiocese, a conferência inaugural será proferida pelo padre Pietro Angelo Muroni, da Arquidiocese de Sassari, em Itália.

Doutorado em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma, padre Muroni leciona Liturgia das Horas e Leitura Teológica da Sacrossanctum Concilium.

Atualmente, o sacerdote é decano da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Urbaniana, na qual rege a cátedra de Liturgia. No seu currículo destaca-se ainda o papel de consultor do Gabinete das Celebrações do Sumo Pontífice, do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, bem como do Secretariado de Liturgia Nacional da Conferência Episcopal Italiana.

O Encontro de Pastoral Litúrgica destina-se a todos os intervenientes na Liturgia: equipas de acolhimento, sacristães, zeladores, músicos (cantores e instrumentistas), acólitos, leitores, ministros extraordinários da comunhão, sacerdotes, diáconos, agências funerárias e repórteres de imagem e vídeo.

Do programa fazem parte a oração de Laudes, workshops para os diversos ministérios, a peregrinação à Catedral, por ocasião do Ano Jubilar, e a Eucaristia solene com instituição de leigos nos ministérios de acólitos, catequistas e leitores.