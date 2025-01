Papa nomeia mulher para chefiar Dicastério romano

Pela primeira vez, o Papa nomeou uma mulher para liderar um cargo de alta responsabilidade na Cúria romana.

A partir de hoje, Simona Brambilla, de 59 anos, ocupa as funções de Prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.

Esta religiosa foi superiora geral das missionárias da Consolata em Italia, trabalhou em Moçambique e já foi enfermeira. Francisco já a tinha nomeado, em outubro de 2023, secretária deste Dicastério, passando agora a ocupar o cargo mais alto da Cúria romana, correspondente a ministro.

Em simultâneo com a nomeação de Simona Brambilla, Francisco nomeou também um homem para o cargo de pro-Prefeito do mesmo Dicastério. Trata-se do cardeal Ángel Fernández Artime, salesiano. No entanto, a Santa Sé não adiantou quais vão ser as funções deste cardeal, numero dois do Dicastério agora chefiado por uma freira.

A nomeação de uma religiosa para Prefeito de um Dicastério é mais um passo de Francisco, no âmbito da tão desejada renovação da Igreja e da valorização do papel da mulher, sobretudo, dentro da Cúria Romana e nos altos cargos da Santa Sé, desde sempre ocupada por padres, bispos e cardeais.

Desde 2019, o Papa tem vindo a nomear mulheres em vários departamentos, com responsabilidades de chefia dentro da Cidade do Vaticano. Dados oficiais referem que, entre 2013 e 2023, a percentagem feminina passou de 19 para 23 por cento.