​“Deus procura todos, não se esquece ninguém”, garante o Papa

“Os Magos, com as suas características que abrangem todas as idades e raças - um jovem, um adulto, um idoso, com os traços somáticos dos vários povos da terra - recordam-no que Deus procura sempre todos”, disse na manhã desta segunda-feira o Papa, na Basílica de São Pedro.

Na missa solene da Epifania do Senhor a que presidiu, Francisco destacou o exemplo de abertura dos Reis Magos, sobretudo, “nos dias de hoje e num mundo em que as pessoas e as nações, embora equipadas com meios de comunicação cada vez mais poderosos, parecem estar menos dispostas a compreender-se, aceitar-se e encontrar-se na sua diversidade”.

Como a estrela com o seu brilho guiou os Magos até Belém, “assim também nós, com o nosso amor, podemos levar a Jesus as pessoas que encontramos, podemos fazê-lo sem necessidade de instrumentos extraordinários e meios sofisticados, mas tornando o nosso coração luminoso na fé, o nosso olhar generoso no acolhimento, os nossos gestos e palavras fraternos e cheios de bondade e humanidade”.

Por uma cultura de acolhimento

O Santo Padre sublinhou que “Deus não Se revela em círculos restritos ou a uns poucos privilegiados, mas oferece a sua companhia e orientação a quem O procure de coração sincero”. Por isso, Deus “chama-nos a banir todas as formas de discriminação, marginalização e descarte das pessoas e a promover, em nós mesmos e nos ambientes em que vivemos, uma forte cultura do acolhimento, na qual às fechaduras do medo e da rejeição se prefiram espaços abertos de encontro, integração e partilha; lugares seguros onde todos possam encontrar aconchego e abrigo”.

Por fim, Francisco recordou que a estrela no céu que orientou os Reis Magos, não permaneceu distante e inacessível, antes pelo contrário, foi “para que a sua luz seja visível a todos, para que chegue a todas as casas e ultrapasse qualquer barreira, levando a esperança aos cantos mais remotos e esquecidos do planeta”. E “para dizer a todos, com a sua luz generosa, que Deus não se nega a ninguém nem se esquece de ninguém”.