Amnistia. D.Américo Aguiar pede a deputados que tomem decisão independente da orientação política

O cardeal D. Américo Aguiar entregou, esta segunda-feira à tarde, uma carta ao presidente da Assembleia da República a pedir amnistia alargada a todos os reclusos. O pedido é feito em linha com a bula do Papa Francisco de proclamação para o Jubileu Ordinário do ano 2025.

Depois de ser recebido pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, na Assembleia da República, D. Américo Aguiar pediu aos deputados que tomem uma decisão independente da orientação política. "A questão da amnistia das infrações e do perdão de penas nem é de direita nem é de esquerda e eu gostaria de sublinhar exatamente isso. Cada senhora e senhor deputado, em consciência, tome a decisão que ache certa para o tempo, para o timing e para as circunstâncias que o país vive. É uma proposta positiva a todos os deputados, que decidirão aquilo que entenderem" apelou.

O cardeal e bispo de Setúbal respondeu desta forma às posições que o partidos já têm avançado, nomeadamente, os partidos à direita que não concordam com o pedido.

D. Américo Aguiar fala num pedido em aberto, que não inclui a amnistia a crimes de sangue.

"É normal nas nossas sociedades que, quando acontece uma amnistia, se excluam os crimes de sangue, os crimes de gravidade verificada e também um pormenor que a carta refere: que sejam cumpridas todas as obrigações para com as vítimas", salienta.

O pedido de amnistia é diferente do atribuído na Jornada Mundial da Juventude, uma vez que é alargada e não se limita aos jovens até aos 30 anos. Desta forma, o cardeal espera que seja possível corrigir a exclusão que alguns reclusos têm reportado.

"Nestes estabelecimentos prisionais várias vezes houve uma reação muito negativa de desconforto e tristeza por aqueles cidadãos que foram excluídos dessa amnistia em razão da idade. Isso também é mais uma alínea daquilo que é o meu pedido, que pode ser uma oportunidade para os deputados também poderem, digamos, melhorar aquilo que foi essa decisão, de maneira a que nenhum cidadão se sinta excluído daquilo que foi este gesto de generosidade e esperança em torno da Jornada Mundial da Juventude", defende.

D. Américo Aguiar esteve esta tarde na Assembleia da República a falar aos jornalistas e deixou uma carta para o presidente da AR e para cada grupo parlamentar a solicitar uma amnistia alargada aos reclusos. Em conjunto com a carta foi deixada a bula do Papa Francisco para este que é ano de jubileu.



A discussão sobre a amnistia, ainda não foi agendada, mas vai ocorrer na Assembleia da República, uma vez que deu já entrada no parlamento uma petição. D. Américo Aguiar espera consenso na discussão mas, à direita, o Chega, IL e também o PAN já indicaram que não vão acompanhar.

"O pedido é que haja uma amnistia de infrações e perdão de penas e que seja aquilo que as senhoras e os senhores deputados melhor entenderem. Cabe aos parlamentares tomar as decisões, mas também cabe aos cidadãos proporem coisas. Os deputados são os representantes dos portugueses neste parlamento e um dia, mais cedo, mais tarde, sem stress, sem pressões nenhumas, um dia tomarão uma decisão sobre este assunto, que me alegrará, se for uma resposta positiva, e que me levará a fazer caminho se for uma resposta negativa", assegura.