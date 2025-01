D. Rui Valério inicia Jubileu da Caridade este domingo para assinalar trabalho junto dos mais frágeis

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai assinalar o Jubileu da Caridade, com uma celebração na Capela da Misericórdia de Oeiras, domingo, dia 5, às 10h00.

“Nesta celebração, o patriarca de Lisboa enviará quatro cruzes, uma por cada zona pastoral do Patriarcado, para percorrer as várias instituições que no terreno agem nos mais diversos âmbitos da ação caritativa, nomeadamente (juntos dos) migrantes, pessoas em situação de sem abrigo, idosos, doentes, jovens em risco, reclusos e pessoas com deficiência”, apresenta um comunicado, citado pela Ecclesia.

O patriarcado de Lisboa contabilizou, em 2023, 31 Santas Casas da Misericórdia ativas, num total de 7325 membros, 1112 voluntários e a colaboração de 3919 pessoas remuneradas.

A área de ação das irmandades católicas concretiza-se em respostas educativas com orfanatos e centros para tutela da infância, creches, jardins-de-infância, escolas primárias e centros de atividades de tempos livres (ATL), colónias de férias; na área da família destaca-se pela tutela de casas de pessoas idosas, lares, consultórios familiares e outros centros para defesa da vida e da família, centros para vítimas de violências e recuperação de toxicodependentes, convívio de 3ª idade, centro dia de 3ª idade, férias para a 3ª idade, apoio ao domicílio, refeitório e distribuição de refeições, e oferta de roupas; na área da saúde em ações realizadas em hospitais e em respostas farmacêuticas.

“O somatório de utentes de todos estes serviços conta mais de 200.000 pessoas. A área geográfica a que diz respeito, no Patriarcado de Lisboa, estende-se ao municípios de Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Odivelas, Oeiras, Peniche, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

O comunicado dá conta da presença de representantes da Câmara Municipal de Oeiras, Junta de Freguesia de Oeiras, União das Misericórdias Portuguesas, Federação Solicitude, Irmandade de São Roque e representantes das Misericórdias.

“O Papa Francisco chamou a atenção para diversos aspetos da realidade social no mundo que necessitam de esperança neste ano jubilar. De forma particular, na promoção de condições sociais para o desenvolvimento da vida das famílias. Com esta celebração, marca-se o início das celebrações jubilares dedicadas à ação caritativa da Igreja”, destaca o comunicado.

A celebração, organizada pelo Departamento da Pastoral Sócio-Caritativa do Patriarcado de Lisboa, vai ser transmitida em direto pela TVI.