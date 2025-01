Santuário de Fátima promove encontro sobre a esperança

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, acolhe no próximo domingo, dia 5 de janeiro, pelas 15h30, mais um momento de reflexão inserido na iniciativa “Encontros na Basílica”.

Sob o mote “Para que transbordeis de esperança”, o encontro formativo será orientado pelo padre Rui Santiago, missionário redentorista.

De acordo com o Santuário, a reflexão vai centrar-se na esperança cristã, a partir de uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 15,13), que encoraja à confiança plena em Deus.

O encontro formativo termina com um momento musical, a cargo do Ensemble “Pro Musica Antiqua”, sob a direção do maestro Evaristo Neto.

O agrupamento de seis sopros (flauta, oboé, clarinete, trompete e dois saxofones) faz-se acompanhar, neste concerto, por uma soprano. Composto por músicos profissionais, e dando também oportunidade a jovens intérpretes que se interessam pela música “antiqua”, apresentam-se neste recital com um programa especialmente dedicado ao século XIX e XX.

Os Encontros na Basílica “inserem-se no âmbito de uma proposta que o Santuário de Fátima começou a desenvolver no quadro das comemorações do Centenário das Aparições” e abordam temas relevantes para a vivência da fé.

“Cada sessão proporciona uma experiência de aprofundamento espiritual, que culmina com um momento musical”, indica o santuário.

Para este ano estão previstas mais quatro sessões, agendadas para 16 de fevereiro, 1 de junho, 7 de setembro e 9 de novembro.