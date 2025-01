Paris acolhe próximo encontro de Taizé

O prior da Comunidade ecuménica de Taizé anunciou que o Encontro Europeu de Jovens, no final de 2025, vai realizar-se em Paris e na região da Île-de-France, de 28 de dezembro de 2025 a 1 de janeiro de 2026.

O irmão Matthew anunciou, esta segunda-feira, no final da oração da noite, em Tallinn, a capital da Estónia, que o próximo Encontro Europeu de jovens, que a Comunidade de Taizé promove no final de cada ano civil, vai ser acolhido pela cidade francesa de Paris e por “toda a região da Île-de-France”.

Os monges de Taizé informam que ao convite do arcebispo de Paris, D. Laurent Ulrich, e de todos os bispos católicos da província de Paris, uniram-se os responsáveis protestantes e ortodoxos a nível nacional e regional.

O arcebispo de Paris que está em Tallinn, no Encontro Europeu de Jovens, falou na Arena de Tondiraba, e convidou os jovens a estarem em Paris no final de 2025, de 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2026.

Os três copresidentes do Conselho das Igrejas Cristãs de França, monsenhor Éric de Moulins-Beaufort, o pastor Christian Krieger e o metropolita Dimitrios assinaram um comunicado de imprensa conjunto

“Este encontro será uma ocasião privilegiada para nos encontrarmos em espírito de oração e de fraternidade, de partilha e de festa, e para darmos um testemunho cristão de unidade no coração de um mundo atormentado por tantos dramas e crises”, salientam os três copresidentes do Conselho das Igrejas Cristãs de França, que dão “todo o apoio a este projeto” e esperam participar nos preparativos do “maravilhoso” o Encontro Europeu da Comunidade ecuménica de Taizé.

Foi “em nome das Igrejas cristãs presentes em França” que estes responsáveis católicos, ortodoxos e protestantes, convidaram a vir a Comunidade de Taizé a ir para Paris, e salientam que falam “a uma só voz sempre” que podem, e é neste espírito que gostariam de “dar testemunho de uma unidade vivida na diversidade reconciliada em Cristo”.

Os três copresidentes do Conselho das Igrejas Cristãs de França recordam o convite a ‘esperar para além da esperança’, do prior da Comunidade ecuménica de Taizé, o irmão Matthew, na sua Carta para 2025.

“Acreditamos que este encontro em Paris permitirá experimentar de forma muito concreta o quanto a hospitalidade partilhada é um belo e verdadeiro sinal de esperança”, acrescentam monsenhor Éric de Moulins-Beaufort, o pastor Christian Krieger e o metropolita Dimitrios, no comunicado divulgado pelos monges de Taizé.

A Comunidade de Taizé informa ainda que, “nos últimos meses”, os irmãos visitaram os responsáveis das coletividades locais e as autoridades civis, incluindo a Câmara Municipal de Paris e a região de Île-de-France, “cujo apoio será essencial para o sucesso” do Encontro Europeu 2025.

A Comunidade monástica francesa está a realizar o seu 47.º Encontro Europeu de Jovens, em Talin, a capital da Estónia, até esta quarta-feira, dia 1 de janeiro de 2025, desde 28 de dezembro.

A comunidade de Taizé, a cerca de 360 quilómetros de Paris, congrega monges de várias Igrejas cristãs e de mais de 30 países, incluindo Portugal, foi fundada a 20 de agosto de 1940, por Roger Schutz, pastor protestante suíço, para começar a acolher perseguidos políticos, judeus e, mais tarde, prisioneiros alemães.