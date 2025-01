Dia Mundial da Paz. Papa Francisco apela a pacto global para defesa da vida humana

O Papa Francisco apelou, esta quarta-feira no primeiro dia do ano, a um pacto global para a defesa da vida humana, reforçando a proposta lançada na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz.

“Apelo a um firme compromisso de promover o respeito pela dignidade da vida humana, desde a conceção até à morte natural, para que cada pessoa possa amar a sua vida e olhar para o futuro com esperança”, disse, na homilia da Missa a que presidiu na Basílica de São Pedro.

“Jesus mostra-nos Deus através da sua frágil humanidade, que cuida dos mais frágeis”, acrescentou.

O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 pelo Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do novo ano.

“Todos somos chamados a acolher este convite que brota do coração materno de Maria: proteger a vida, cuidar das vidas feridas, restituir a dignidade à vida de cada ser nascido de uma mulher é a base fundamental para construir uma civilização de paz”, declarou Francisco.

A primeira missa de 2025 assinalou a solenidade litúrgica de Santa Maria, Mãe de Deus, oito dias depois do Natal, tendo o Papa sublinhando a importância do cuidado e da compaixão com os mais frágeis, evocando a imagem do presépio.

“Se Jesus, que é o Filho de Deus, se fez pequeno para ser segurado nos braços de uma mãe, para ser cuidado e amamentado, então isso significa que ainda hoje Ele vem naqueles que precisam dos mesmos cuidados: em todos os irmãos e irmãs que encontramos e têm necessidade de atenção, escuta e ternura”, declarou.

Confiemos, pois, a Maria, Mãe de Deus, este novo ano que começa, para que como Ela também nós aprendamos a encontrar a grandeza de Deus na pequenez da vida; para que aprendamos a cuidar de toda a criatura nascida de uma mulher, antes de mais protegendo o dom precioso da vida, como faz Maria: a vida no seio materno, a vida das crianças, a vida de quem sofre, a vida dos pobres, dos idosos, de quem se encontra só, dos moribundos”.

A homilia falou do “mistério do Natal”, no qual Deus se revela “na fragilidade da carne”.

“Há uma tentação que fascina muitas pessoas e pode enganar também muitos cristãos: imaginar ou fabricar para nós um Deus ‘abstrato’, ligado a uma vaga ideia religiosa, a uma fugaz agradável emoção”, advertiu o pontífice.

“Pelo contrário, Ele é concreto e humano, nasceu de uma mulher, tem um rosto e um nome, e chama-nos a manter uma relação com Ele”, acrescentou Francisco.