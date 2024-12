Papa Francisco. Falar de fraternidade “não é um slogan”

O Papa Francisco lembrou esta terça-feira que “a esperança do mundo está na fraternidade” entre os homens. Na celebração das Primeiras Vésperas da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a que presidiu na Basílica Vaticana, o Papa começou por agradecer o “ano movimentado” em Roma, que classificou como um “canteiro de obras”, pensadas para em 2025, ano Jubilar na Igreja. A cidade pode “acolher homens e mulheres de todo o mundo”, sejam católicos, de outras confissões cristãs ou de outras religiões, a quem chamou “buscadores da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, todos peregrinos da esperança e da fraternidade”.

Num contexto internacional marcado por inúmeros conflitos armados, o Papa sublinhou a importância de não se perder a fé num “mundo mais fraterno”, e garantiu que estas não são meras palavras sem significado, sobretudo para quem é crente em Deus. “Podemos – diria que devemos – perguntar-nos: esta perspetiva tem fundamento? A esperança de uma humanidade fraterna é apenas um slogan retórico, ou tem um fundamento ‘rochoso’ sobre o qual podemos construir algo estável e duradouro? A Santa Mãe de Deus dá-nos a resposta, mostrando-nos Jesus”.

“A esperança num mundo fraterno não é uma ideologia, não é um sistema económico, não é um progresso tecnológico. A esperança num mundo fraterno é Ele, o Filho encarnado, enviado pelo Pai para que todos nos tornemos o que somos - filhos do Pai que está nos céus, e por isso irmãos entre nós”, disse ainda o Papa, desejando que todos consigam sentir-se mobilizados para viver esta fraternidade.

“Enquanto admiramos com gratidão os resultados do trabalho realizado na cidade, tomemos consciência de qual é o estaleiro decisivo, o estaleiro que envolve cada um de nós: é aquele em que, todos os dias, deixarei que Deus mude em mim o que é indigno de um filho, o que não é humano, e em que me empenharei, todos os dias, em viver como irmão e irmã do meu próximo. Que a nossa Santa Mãe nos ajude a caminhar juntos, como peregrinos da esperança, no caminho da fraternidade”, afirmou ainda.

A celebração desta terça-feira incluiu o Te Deum de Ação de Graças pelo fim do ano civil de 2024.