Treze padres e missionários católicos assassinados em 2024

Treze missionários católicos foram mortos em todo o mundo ao longo de 2024. Oito eram padres, os restantes leigos, agentes pastorais ao serviço da Igreja Católica. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Fides, a agência do Vaticano especializada na informação missionária.

Os casos ocorreram, na maioria, em países de africanos e da América, em contextos de violência e conflitos armados, mas também houve dois padres assassinados na Europa, ambos no mês de novembro: um morreu na Polónia, outro - um franciscano - foi morto em Espanha, num ataque ao mosteiro onde vivia, e que fez vários feridos, que receberam tratamento hospitalar em Valência.

Em África, ao todo foram mortos seis missionários, dois deles no Burkina Faso - um era catequista, foi raptado e torturado; o outro era voluntário e foi vítima de um ataque jihadista.

Na África do Sul foram mortos a tiro dois padres, um deles foi atingido a tiro quando se preparava para celebrar missa na catedral de Tzaneen, o outro foi executado dentro do carro, em Pretória.

Nos Camarões também foi morto um padre, durante um assalto, e na República Democrática do Congo foi assassinado um jornalista da rádio católica Maria, na capital do país.

No continente americano foram assassinados cinco missionários. Um deles foi vítima de um furto violento na Colômbia. No Equador também morreu um padre durante um assalto.

Nas Honduras, onde tem crescido a repressão contra ativistas dos direitos humanos, um leigo responsável pela Pastoral Social da Igreja na diocese de Trujillo foi executado a tiro em plena Missa, horas depois de ter denunciado, em conferência de imprensa, ligações de membros do governo local de Tocoa com o crime organizado.

No México foi assassinado a tiro um padre de origem indígena, responsável pela paróquia de Cuxtitali, en San Cristobal de las Casas. No Brasil foi morto um arquiteto que trabalhava na paróquia de Nossa Senhora da Cabeça.

De acordo com a Fides, entre 2000 e 2024, um total de 608 missionários e agentes pastorais foram mortos no âmbito das suas atividades relacionadas com a Igreja Católica.