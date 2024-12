Comissão Justiça e Paz denuncia "espaços de opressão" que atingem migrantes e populações desfavorecidas

A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) apela à “eliminação dos espaços de opressão ainda existentes” na sociedade, promovendo valores como “a fraternidade, a justiça e a paz”.

“Entre nós, há oprimidos sem visibilidade e cuja voz não se faz escutar. É oprimido o migrante que olhamos com desconfiança e receio, apesar de lhe devermos as tarefas mais árduas ou penosas e que passámos a desprezar. É oprimido o pobre a quem tantas vezes ignoramos as circunstâncias e os abismos em que se encontra de angústia e de falta de saúde mental”, refere o organismo da Igreja Católica, numa nota divulgada esta segunda-feira sobre a mensagem do Papa para o 58.º Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de 2025).

A CNJP evoca ainda “as comunidades do interior, as vilas e aldeias a quem os fogos do verão e do outono devoram a esperança” e “as famílias que vivem sob o jugo das dívidas que contraíram e das taxas de juro que agrilhoam a sua esperança num futuro melhor”.

“São oprimidos os milhares de jovens à procura de casa por um preço compatível com os rendimentos do seu primeiro emprego”, prossegue a nota.

O documento sublinha que “do reconhecimento de uma vida digna para todos depende a paz”.