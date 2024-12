Morreu o padre jesuíta Sebastião Faria, referência da Liturgia em Portugal

O padre Sebastião Faria, jesuíta, faleceu no sábado aos 92 anos de idade, informou a Companhia de Jesus.

“Sacerdote jesuíta teve um papel notável na área da liturgia, sendo responsável pela revisão e tradução de muitos textos litúrgicos e tendo colaborado com o Secretariado Nacional de Liturgia. Tinha 92 anos de idade e 75 na Companhia de Jesus”, refere uma nota divulgada online.

O sacerdote morreu em Braga e o velório decorre na capela de São Barnabé, em Braga, até segunda-feira de manhã, altura em que segue para a Casa da Torre (Soutelo), onde o funeral terá lugar às 15h30, sendo presidido pelo arcebispo de Braga, D. José Cordeiro.

O padre Sebastião Faria nasceu na freguesia de Areias, concelho de Santo Tirso, no dia 23 de janeiro de 1932 e entrou na Companhia de Jesus no dia 7 de setembro de 1949, no Convento de Santa Marinha da Costa, em Guimarães.

Ordenado sacerdote no dia 30 de julho de 1962, foi o primeiro português a defender uma tese de doutoramento no Pontifício Instituto Litúrgico do Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em Roma.

“O padre Sebastião Faria dedicou-se de alma e coração à Liturgia. Publicou artigos sobre Liturgia, traduziu e reviu a publicação de textos litúrgicos próprios da Companhia (missal e liturgia das horas). Fez um trabalho de colaboração notável com a Secretariado Nacional de Liturgia, traduzindo e revendo textos litúrgicos da Igreja em Portugal, numa dedicação aturada, abnegada e discreta, revelando o seu talento, sensibilidade e competência no campo da Liturgia”, indica um comunicado divulgado pelo portal ‘Ponto SJ’.

Segundo uma nota emitida esta tarde pelo Secretariado Nacional da Liturgia (SNL), “a sua rara competência de tradutor resulta de três componentes que nele se uniram, como da junção de três ribeiros se forma um rio: esmerada preparação específica em Liturgia, sensibilidade litúrgica e musical de exceção, e uma vastíssima cultura geral”.

“O SNL dá graças a Deus pelo dom, pela vida e pelo ministério do Padre Sebastião Faria. Rezemos ao Senhor para que acolha o acolha na sua comunhão e lhe conceda o eterno descanso, nos esplendores da luz perpétua”, conclui o texto, enviado à Agência ECCLESIA. 444