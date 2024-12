Jubileu 2025. "A Igreja não é só missais ou livros de capa vermelha"

Ajudou e deu-me um cunho diferente, porque não era só o ser jurista, estava a formar-me e a terminar uma etapa do ciclo de estudos, mas a ter um olhar cristão sobre aquela profissão ou as profissões que eu poderia desempenhar a partir daquela formação. Isso marcou-me bastante, porque me deu ali um cunho, o ter sempre a Misericórdia de Deus como guia e tê-la na minha base de valores também.

Sim, o Jubileu de 2015 foi, na prática, o meu primeiro Jubileu. Aliás, ele foi proclamado em 2015, mas foi o Jubileu da Misericórdia em 2016. Foi o ano em que eu me licenciei. Licenciei-me em Direito e, na altura, falava-se do Jubileu e nas fitas dos finalistas em que as pessoas assinam a desejar votos de sucesso na vida profissional, tive duas ou três pessoas, ainda hoje me lembro, que falavam que a justiça sem misericórdia não é verdadeira justiça.

A Igreja Católica está a viver o terceiro Jubileu nos últimos 25 anos. No seu caso, a experiência do Ano Santo da Misericórdia, um Jubileu extraordinário que se iniciou em 2015, tenha sido de alguma forma marcante?

“Às vezes, a Igreja ainda fala de uma maneira que não é acessível a todos”, aponta, defendendo que é também necessário conhecer melhor as razões da insistência do Papa no perdão de penas. “Eu acho que o Papa, com estas insistências, quer também tentar moldar um bocadinho a maneira das pessoas se verem e interagirem entre si."

Ana Isabel tem a convicção de que o Jubileu poderá ser uma "segunda parte" da via de comunicação que, pelo menos em Portugal, começou com a Jornada Mundial da Juventude.

A responsável diz que as jovens gerações se identificam com o propósito que o Jubileu tem em relação à preservação da natureza e manifesta esperança de que o grande evento de 2025 possa ajudar a reabrir vias de comunicação entre a Igreja e as novas gerações.

Na semana de arranque do Jubileu 2025, marcado pela mensagem de esperança que o Papa quis dar a este Ano Santo, Ana Isabel Teixeira destaca a importância que o Jubileu dá à necessidade da preservação do meio ambiente.

"A Igreja não é só missais ou livros de capa vermelha." Ana Isabel Martins Teixeira, da equipa de apoio à Coordenação Diocesana da Pastoral do Porto, sublinha, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a preocupação da Igreja com a Criação.

Acho que se faz sentir ainda mais do que na altura, no século XIV, quando a população teve este grito. Porque, na altura, acredito que eles tinham a dimensão espiritual muito na sua mente. Atualmente, acho que a vida espiritual, o crescimento, o aprofundamento não será a primeira preocupação das pessoas. Mas que com esta alegria fundada em Cristo, inevitavelmente, chegaremos a uma nova abertura espiritual e a um crescimento.

Acho que podemos aproveitar esta onda ou esta moda da peregrinação para lhe introduzir a dimensão da espiritualidade: partir do silêncio, do caminhar, da introspeção para nos fazer bem fisicamente, mas também à nossa alma e ao nosso crescimento.

Acredita que os vários sinais do Jubileu, como a Porta Santa, as peregrinações ou até mesmo a indulgência, de que já falamos, podem comunicar com o mundo de hoje?

E fizemos isso na equipa de apoio, na vida paroquial e até, agora, inter-paroquial, dadas as vicissitudes que temos. Tentamos ter esta linguagem para aceder não só ao público mais jovem, mas até a pessoas de meia-idade, até um bocadinho mais velhos, uma linguagem que lhes é querida, que lhes é próxima e assim sentem-se mais entrosados com a vida da igreja.

Sim, além do desmistificar, queremos, se calhar, traduzir por termos um bocadinho mais acessíveis às pessoas. O que é isto da indulgência, o que é o pecado, o que é o perdão? Para isso, socorremo-nos de algumas expressões um pouco mais populares, mas sem lhe tirar a carga que está associada mais no sentido da verdade dos termos. Temos é que lhe dar, às vezes, uma roupagem um bocadinho diferente, mais atrativa, para as pessoas perceberem que aquele tema não é de há séculos, é um tema que ainda hoje se coloca e que, provavelmente, é essencial para as suas vidas.

No guião, ao falar de indulgências, podemos ler a expressão "a culpa não morre solteira". Achei muito curioso. Esta aposta numa comunicação criativa é essencial, é uma coisa que experimenta no seu trabalho na paróquia, até a nível diocesano?

Sim, isso é verdade. Às vezes, a Igreja ainda fala de uma maneira que não é acessível a todos e a equipa de apoio à coordenação, quando estava a trabalhar o tema do Jubileu, acabou por perceber que era necessário clarificar algumas dimensões, nomeadamente a questão da indulgência, o perdão dos pecados, até para desconstruir algumas ideias que o povo de Deus, mais ou menos bem informado, acabava por ter e que vão perdurando no tempo.

Posso-lhe dar o exemplo da paróquia da Senhora da Hora, de onde sou originária, e também sei que a paróquia de Guifões o fará. Queremos marcar o Jubileu na paróquia de uma maneira clara e um dos propósitos que o Papa Francisco enumera na bula de proclamação é o cuidado da vida, da vida emergente, nomeadamente dos mais pequeninos. Na nossa paróquia, temos uma instituição que apoia a vida desde a tenra idade de bebés que não estão com a família biológica e entendemos que temos de criar um apoio mais institucional, mais formal, assumir um vínculo e um compromisso entre a paróquia e essa associação, seja a nível monetário ou não, com uma periodicidade definida entre as partes, para apoio em tudo o que eles precisam. É uma forma da Igreja estar em contato com a sociedade, de pôr em prática esta questão jubilar, o cuidado com os mais frágeis, e criar bases para o futuro.

Entre as propostas que o Papa lança na bula de convocação deste ano jubilar, uma tem a ver com a amnistia aos reclusos. Quando se fala em amnistiar presos, a opinião pública, muitas vezes, reage mal. Como se pode entender esse gesto, esse pedido específico do Papa para que o ano do Jubileu também seja marcado por estes gestos de clemência em relação a quem está na cadeia?

Eu pego nessa palavra que usou, a palavra "clemência", que eu vou traduzir na misericórdia de que tanto me falaram quando eu me licenciei. A justiça em si, o direito visa também a reinserção daquele que cometeu um crime. Não é uma justiça "olho por olho, dente por dente", mas uma justiça que visa a reintegração da pessoa que falhou.

Este apelo do Papa tem já ecos no ordenamento jurídico, mas nunca é bem visto porque é sempre uma ideia de um perdão, simplesmente um apagar. Na minha perspetiva cristã, aquela pessoa que é amnistiada, que é perdoada não é alvo de um simples apagar da sua falta ou da sua falha. Ela sabe que falhou, mas estão-lhe a esticar a mão para ela se poder reerguer e volte a ter uma vida. Eu acho que o Papa, com estas insistências, quer também tentar moldar um bocadinho a maneira das pessoas se verem e interagirem entre si.

Uma questão, agora, que tem a ver com a origem bíblica do Jubileu. Para quem estiver a ouvir e quiser mesmo ir conferir, no capítulo 25 do Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, fica uma ideia de um ano sabático, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico. Olhando para a questão ecológica, uma questão emergente, a ideia de um ano em que a natureza também descansa pode ser um desafio para sociedades como a nossa que vivem em ritmos frenéticos de exploração e de consumo?

Sem dúvida que sim, porque, quando fala na questão da origem do Jubileu, fala-se no descanso das terras, no pousio. Isso vai entroncar nestas preocupações que temos do cuidado da natureza, da vida, da sobrexploração que fazemos dos nossos recursos, muitas vezes sem necessidade, e também de uma economia voraz que consegue estragar a nossa natureza. Nessa medida, estes propósitos ecológicos que preocupam não só a Igreja, mas toda a sociedade, poderão constituir mais um ponto para que o Jubileu extravase as paredes da Igreja.