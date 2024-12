Papa diz “basta!” à colonização dos povos com armas

É tradição, na festa de Santo Estevão, que se celebra esta quinta-feira, o Papa rezar o Angelus na Praça de São Pedro. Francisco, que esta manhã abriu a Porta Santa na prisão romana de Rebibbia, referiu-se ao Jubileu da Esperança e voltou a pedir o perdão da dívida dos países mais pobres.

O Santo Padre pediu aos fiéis para apoiarem a campanha da Caritas Internacional, “Transformar o Débito em Esperança”, com o objetivo de aliviar os países oprimidos por dívidas insustentáveis e promover o desenvolvimento.

“A questão da dívida está ligada à da paz e ao mercado negro do armamento”, disse Francisco. “Basta colonizar os povos com as armas! Trabalhemos pelo desarmamento, trabalhemos contra a fome, contra as doenças, contra o trabalho infantil”, apelou.

Francisco pediu também orações pela paz no mundo, sobretudo, “na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Myanmar, Norte Kivu e em tantos países em guerra”.

Nas reflexões antes de rezar o Angelus, o Papa lamentou que haja, ainda hoje, em várias partes do mundo, muitos homens e mulheres perseguidos, às vezes até à morte, por causa do Evangelho.

“Eles não se deixam executar por fraqueza, nem para defender uma ideologia, mas para tornar todos participantes do dom da salvação que receberam do Senhor Jesus Cristo. E fazem isso, em primeiro lugar, para o bem dos seus algozes, os mais necessitados de perdão e redenção”, afirmou.

”Que Maria, Rainha dos Mártires, nos ajude a sermos testemunhas corajosas do Evangelho para a salvação do mundo”, manifestou.