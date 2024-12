Ucrânia. Arcebispo de Évora agradece resistência às "ondas avassaladoras do comunismo ateu"

O arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, agradeceu esta quarta-feira a resistência dos ucranianos perante as "ondas avassaladoras do comunismo ateu", na guerra contra a Rússia, e disse rezar pela "urgentíssima paz na Ucrânia e no mundo".

"Muito obrigado pelo heróico testemunho que deste ao mundo ao resistir heroicamente às ondas avassaladoras do comunismo ateu, que tudo fez para erradicar o cristianismo da vossa cultura, porém vós soubeste permanecer fiéis à fé de vossos pais", afirmou.

O prelado alentejano dirigiu-se aos ucranianos que vivem no território da Arquidiocese de Évora, na sua mensagem de Natal dedicada a este povo, enviada à agência Lusa.

Assinalando que outrora, neste território, a Igreja também "sofreu perseguições e espoliações", Senra Coelho disse "compreender, honrar e amar o povo ucraniano, neste momento de horrendo e inumano sofrimento de irracional e ilegítima ocupação violenta" do país.

"Rezo por vós e convosco pela urgentíssima paz na Ucrânia e no mundo. Estou unido a cada um de vós, aos vossos direitos internacionais e à inviolabilidade da vossa histórica pátria, Kiev berço do cristianismo entre os povos ucraniano e russo", realçou.

A Ucrânia celebrou, pela segunda vez na sua história moderna, o dia de Natal a 25 de dezembro, como no mundo ocidental, e já não em 07 de janeiro, como no calendário juliano seguido pela Igreja Ortodoxa Russa.

Esta mudança de data foi oficializada no verão de 2023 por uma lei promulgada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em sinal de desafio à Rússia.

Na mensagem, o arcebispo de Évora frisou que o Natal é agora celebrado na mesma data, considerando que é "a concretização da unidade" clamada por Jesus Cristo.