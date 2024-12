Papa Francisco abriu a Porta Santa

O Papa Francisco deu início ao 27.º jubileu ordinário da história da Igreja Católica ao abrir a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no início da Missa da Noite de Natal.

O Papa, transportado em cadeira de rodas, passou a Porta Santa acompanhado por representantes de católicos dos cinco continentes e também por membros de outras Igrejas e comunhões cristãs presentes em Roma, “sinal visível da fé que todos os cristãos partilham em Jesus Cristo, o Verbo feito carne”, indica uma nota do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

De acordo o documento, a passagem do limiar da Porta Santa por parte dos representantes de Igrejas ecuménicas não é uma “tentativa de os associar a elementos do Jubileu, como a indulgência jubilar, que não estão de acordo com as práticas das suas respetivas comunidades”.

O início solene do Jubileu 2025 coincide com a celebração dos 1700 anos do primeiro concílio ecuménico, o Concílio de Niceia, onde se afirmou a divindade de Jesus, Filho de Deus.

A celebração da Noite de Natal começou no exterior da Basílica de São Pedro, com um momento de preparação que inclui a leitura de três textos do Antigo Testamento – livros do Génesis, Isaías e Miqueias – que “anunciam a vinda de Cristo Salvador”.

A abertura da Porta Santa acontece, tradicionalmente, na celebração do nascimento de Jesus, incluindo o “anúncio do Natal”.

Antes da Missa, decorreu o rito que marca o início do Jubileu, “tempo da misericórdia e do perdão”, iniciando-se com uma antífona, seguida da oração do Papa, para que “se abra a cada homem e mulher o caminho da esperança que não desilude”.

“Irmãos e irmãs, no Natal do Senhor, luz da luz, esperança inextinguível, preparamo-nos para atravessar com fé a Porta Santa. Os passos do nosso caminho são os passos de toda a Igreja, peregrina no mundo e testemunha da paz”, refere o texto.