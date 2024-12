As religiões e o Natal. Uma perspetiva das diferentes práticas em Portugal

As famílias reúnem-se, o bacalhau é cozido, a comida é servida, os sinos já se ouvem e celebra-se o nascimento de Jesus Cristo.

Em Portugal, a maioria dos fiéis são católicos, e mesmo aqueles que professam outros credos ou que não têm fé, conhecem as tradições católicas, como por exemplo a Missa do galo.

Mas como é que as outras tradições Cristãs celebram o Natal?

Ortodoxos

O padre Alexandre Bonito garante que nesta tradição há advento, mas ao contrário dos Católicos este período é marcado por duas grandes festas: São Nicolau e São Basílio. “O advento é comum para todos nós [cristãos]. É uma sequência de festas e de preparação até chegarmos ao Natal. Para nós a data importante é mesmo a da celebração de São Nicolau, que deu origem à lenda do Pai Natal. Depois temos o Natal e ainda são Basílio dia um de janeiro. Isto é uma trilogia quase de Grandes Festas nesta época para os ortodoxos.

Muitos ortodoxos celebram dois Natais, isto porque para as festas litúrgicas alguns ortodoxos utilizam o calendário juliano que tem um desfasamento de 13 dias relativamente ao nosso calendário civil também conhecido por calendário gregoriano. Por isso alguns ortodoxos celebram o Natal no nosso dia 25 de dezembro e ainda no dia 7 de janeiro, que no calendário juliano corresponde ao dia 25 de dezembro.

Evangélicos

Os Evangélicos não têm advento nem missa do galo. Estes cristãos, tal como nos conta o evangélico Álvaro Ladeira, por norma, celebram a festa do Natal antes de dia 25, “para deixar a noite de 24 ser o grande jantar da família onde todos estão juntos. Nós na nossa forma de celebrar o Natal, transportamos muito do conteúdo bíblico para uma história que é contada em comunidade e que depois em algumas famílias, ela é recontada em família na noite da consoada.

Durante o tempo que antecede o Natal os Evangélicos utilizam muito a música e o teatro para se prepararem e explicarem aos mais novos o significado litúrgico desta época…

Lusitanos

Os lusitanos, que pertencem à comunhão Anglicana, partilham muitas tradições com os católicos. Têm advento, e realizam o acendimento das velas da Coroa do Advento. O Bispo da Igreja lusitana Dom Jorge Pina Cabral dá, no entanto, conta de uma tradição Anglicana conhecida como Christmas Carols onde “no domingo anterior ao Natal, as comunidades reúnem-se e são lidas 7 leituras bíblicas. Começa no Antigo Testamento e vai até ao Novo Testamento, e cada uma dessas leituras vai-nos posicionando no mistério da vivência do Natal. Depois de cada leitura da Sagrada Escritura, é entoado sempre um hino de Natal e terminamos esse momento, sempre com um tempo de alegria e de confraternização à volta de uma bebida quente.”

Para os lusitanos é normal formarem-se pequenos grupos que estudam a bíblia no tempo em que antecede o Natal.