Natal dos missionários portugueses em África. “Temos de viver no essencial, e o essencial é Jesus”

O Natal cristão é celebrado em todos os cantos do mundo, e mesmo nos mais longínquos e improváveis encontramos missionários portugueses. É o caso do Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo. “Estou aqui há cinco anos”, conta à Renascença a irmã Beta Almendra. Esta missionária comboniana diz que “a maioria dos sudaneses são cristãos”, mas que enfrentam graves problemas de sobrevivência. “As maiores dificuldades deste país são básicas: educação, saúde, água, luz, estradas. São coisas que ainda estamos a sonhar tê-las com qualidade”, diz a missionária. A irmã Beta Almendra dá como exemplo a situação a que chegaram os próprios funcionários públicos: “Só para imaginar, o governo não paga os salários há um ano! Portanto, quem é professor, quem trabalha no setor público, não recebe há um ano. Como é que se sobrevive? Com as organizações não governamentais, com a Igreja. Há muita, muita corrupção, porque todos estão a tentar ganhar alguma coisa extra para sobreviverem. Estamos com muitas dificuldades”.

"A mensagem que deixo para todos é que realmente Jesus esteja no nosso coração. Tudo o resto é muito supérfluo" - Irmã Beta Almendra

Apesar disso, garante que o Natal será vivido com alegria, e deixa uma mensagem de esperança. “Vamos à missa, rezamos, comemos, dançamos, com crianças, adultos, com os coros das paróquias. Celebramos o Natal com muita fé, com muito amor e carinho, Jesus está no meio de nós. Ele vive e é Ele que nos dá esta esperança, de que 2025 vai ser melhor! A mensagem que deixo para todos é que realmente Jesus esteja no nosso coração. Tudo o resto é muito supérfluo, roupas, comida, viagens…. Temos que viver no essencial e o essencial é Jesus. É a nossa força, é a nossa paz, é a nossa liberdade. Feliz Natal!”. Etiópia. Minoria cristã só celebra o Natal a 7 de janeiro O padre José da Silva Vieira, também ele comboniano, já esteve em missão no Sudão do Sul. Antigo provincial em Portugal, onde esteve à frente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), há três anos voltou à Etiópia, onde já tinha sido missionário, entre 1993 e 2000. “Estou a trabalhar entre o povo Guji, no sul da Etiópia. É uma missão geograficamente muito extensa”. No país vive-se alguma insegurança nesta altura. “Sim, há alguma insegurança na zona, à volta da cidade de Adola. Tivemos de fechar algumas capelas, devido aos combates intermitentes entre os soldados do governo e os rebeldes do Exército de Libertação. Esta insegurança não nos permite visitar essas zonas, e é pena, porque as pessoas ficam sem assistência dos missionários”.

Só celebramos o Natal no dia 7 de janeiro, e não no dia 25 de dezembro, porque o calendário litúrgico que os católicos seguem na Etiópia é o calendário da Igreja Ortodoxa - Padre José Vieira