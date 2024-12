No estúdio de Pedro Abrunhosa, 39 músicos gravaram as palavras do profeta Isaías

Cantaram para milhares no Campo da Graça, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas tinham vontade de levar o projeto mais longe, e hoje estão a lançar o disco.

“Isaías e a Fragilidade” é o segundo disco do padre Duarte Rosado, em que o chão são as palavras do profeta Isaías. As gravações aconteceram no estúdio do músico Pedro Abrunhosa e resultaram em 10 canções.

São músicas que foram gravadas “live on take”, explica o sacerdote jesuíta em entrevista à Renascença. O coordenador da Pastoral Juvenil e Vocacional indica que o trabalho em estúdio “foi intensíssimo” e para ele teve a colaboração do padre João Goulão, o diretor do CUPAV – o Centro Universitário Padre António Vieira.

“Foram dois, três takes para cada canção e gravado live! Tudo o que foi gravado no disco, foi ao mesmo tempo.”

O padre Duarte Rosado considera que esta forma de gravação confere ao disco muita orgânica, sem receio de mostrar a fragilidade ou as imperfeições. “Eramos 39 ali a fazer barulho”, diz com riso na voz e confessa “não está tudo perfeitinho e afinadíssimo”.

“Os tempos vão flutuando. Há música que começam mais lentas e acabam mais rápidas, mas acho que isso dá-lhe vida!”, afirma o padre cantor e compositor. O disco, que fica disponível esta sexta-feira nas plataformas digitais, nasceu há mais tempo.