Guarda tem novo bispo

E deixa igualmente uma palavra de proximidade para com todos os cristãos da diocese que o vai acolher. “ Apresento-me diante de vós para caminharmos juntos e com todos e não levo outros tesouros senão aqueles que possuo. Em primeiro lugar, a certeza de que Deus é bom, é muito bom, é sempre bom e se aproxima de nós para viver todas as horas da nossa vida, mesmo as mais difíceis, para aí abrir caminhos de saída e de eternidade”.

“ Com raízes familiares no Fundão e tendo vivido momentos importantes do meu percurso vocacional nas Penhas Douradas e em Manteigas, descubro aí a mão de Deus que guia a minha história e que me preparava para esta missão de novo Bispo da Guarda a que o Santo Padre, o Papa Francisco, acaba de me chamar e a quem manifesto a minha gratidão pela confiança em mim depositada”.

O Papa Francisco nomeou esta sexta-feira o novo bispo da Guarda. Natural de Lisboa, onde nasceu a 7 de novembro de 1971, José Miguel Barata Pereira foi ordenado padre em 1996. Cónego da Sé Patriarcal desde 2017, tem estado ligado à formação de seminaristas e diáconos permanentes no Patriarcado de Lisboa. Era até agora o Reitor do Seminário Maior do Cristo Rei dos Olivais.

Patriarca e bispos saúdam escolha

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, já saudou a escolha feita pelo Papa para a diocese da Guarda. “Parabéns à Diocese da Guarda por ter no D. José Miguel um pastor tão dedicado, com provas dadas, na arte de bem apachentar o povo de Deus. Mas, as nossas felicitações são também dirigidas ao D. José Miguel pela sua disponibilidade em servir o Reino de Deus numa igreja concreta, numa igreja particular, que é a da Guarda”, afirma no vídeo divulgado pelo serviço de comunicação do Patriarcado.

Com o Jubileu de 2025 à porta, D. Rui Valério promete “trabalho conjunto” com o novo bispo e com a diocese da Guarda. “Continuaremos unidos e em comunhão, desde logo porque D. José Miguel será sempre um filho de Lisboa e, nessa medida, com ele trataremos uma relação assente não só na amizade, mas assente na oração, assente na comunhão profunda. Mas, a nossa comunhão estende-se também à própria Diocese da Guarda, membro desta família que é a Província Eclesiástica de Lisboa e, por isso, juntos, iremos trilhar esse caminho que o Papa Francisco nos aponta para o ano jubilar, de sermos 'Peregrinos da Esperança' ”.

Também a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), saudou já a escolha do Papa Francisco. Numa breve nota "manifesta a sua alegria com esta nomeação, desejando ao Cónego José Miguel um frutuoso ministério pastoral na Igreja local da Guarda, bem como uma participação ativa" nos organismos da CEP.

"A sua experiência em vários setores da pastoral e na formação contribuirá certamente para a renovação da Igreja em espírito sinodal e missionário" , sublinha o comunicado, que também "agradece a D. Manuel da Rocha Felício toda a sua dedicação pastoral ao serviço da Diocese da Guarda, da qual continuará como Administrador Apostólico até à tomada de posse canónica do novo Bispo".