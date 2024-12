Parque Papa Francisco, à beira Tejo, inaugurado em fevereiro

Foi a “coragem” e “decisão” do Papa Francisco em atribuir a Lisboa a Jornada Mundial da Juventude de 2023 que permitiu tornar realidade o parque que vai ter o nome do Santo Padre, disse esta quinta-feira D. Américo Aguiar. O cardeal visitou as obras em Loures.

“Se não fosse a coragem e a decisão do Papa Francisco primeiro em escolher Portugal, não estávamos aqui. E a seguir, de confiar a Lisboa a concretização da jornada e depois aquele ar de loucura de virmos aqui, nos meados de 2019”, afirmou o bispo de Setúbal.

O antigo presidente da Fundação JMJ reconheceu que o Parque Tejo era, antes, “um espaço pouco recomendável seja lá para o que for”, mas que o evento “concretizou-se e realizou-se com o trabalho e empenho de todos os protagonistas”.

O espaço de 35 hectares já conta com vários eventos marcados para 2025, incluindo uma concentração motard e um festival internacional de música, segundo o autarca de Loures, Ricardo Leão.

As obras no espaço deverão ficar concluídas a 9 de fevereiro. A inauguração do espaço acontece no dia 14 do mesmo mês.