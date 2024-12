Papa oferece mais um hospital móvel à Ucrânia

Este ano, a prenda de Natal do Papa Francisco à Ucrânia é, tal como já aconteceu no ano passado, uma autocaravana apetrechada para dar apoio médico à população.

Um comunicado do Dicastério para o serviço da caridade anuncia que o esmoler do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, conduzirá pessoalmente este pequeno hospital móvel e que, durante a viagem, “visitará diversas comunidades para encontrar pessoas que sofrem, e com elas tentará abrir a ‘Porta da Esperança’ nos seus corações e rezar pela paz tão desejada”.

O comunicado acrescenta ainda que, além desta auto-caravana médica, o cardeal Krajevwski leva também seis aparelhos de ecografia que serão doados aos hospitais destruídos e bombardeados na Ucrânia.