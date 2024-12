Mais de 1500 peças alusivas a Jesus para visitar este Natal no Crato

A Casa-Museu Padre Belo, na Vila do Crato, possui um acervo e 900 esculturas alusivas à infância e Adolescência de Jesus e milhares de pinturas, presépios e peças de cerâmica representativas de Cristo.

A coleção do padre Frederico Belo, apaixonado pela arte sacra, historiador e também ex-presidente da Câmara Municipal, foi doada pelo colecionador à Santa Casa da Misericórdia.

Padre e colecionador de arte sacra, Rosado Belo foi também o primeiro presidente da Câmara Municipal do Crato depois do 25 de abril. Doou a sua coleção para fins museológicos à Santa Casa da Misericórdia do Crato, uma das mais antigas Misericórdias portuguesas, com cerca de 500 anos. O acervo de importante valor histórico e espiritual inclui cerca de mil e 500 peças que simbolizam o Natal.

Em declarações à Renascença, António Ferreira, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Crato convida a uma visita ao Crato que “tem pergaminhos no receber” e sugere uma passagem pela “Casa-Museu padre Belo para ver a grande coleção que o padre Francisco Rosado Belo doou à Santa Casa”.

“É uma grande coleção à volta de todo o imaginário do Natal. Temos cerca de 1500 peças que simbolizam o Natal, desde pinturas a faianças”, relata o Provedor que destaca a "grande ajuda" da Câmara Municipal na manutenção e preservação da casa. "A Câmara Municipal do Crato dá-nos todos os meses dois ordenados mínimos nacionais para ajudar a pagar os recursos humanos. Sem essa ajuda eu digo que nos dias de hoje seria quase impossível manter a casa aberta", sublinha.

Nestas declarações à Renascença, o responsável reconhece as dificuldades em manter o espaço aberto, até porque "o foco da IPSS é essencialmente o apoio social" e dá-nos também a conhecer melhor o padre Francisco Belo, que “foi também o primeiro Presidente da Câmara do Crato”. “Era uma pessoa respeitada por todos. Era um padre que despia a batina e que falava com todos e era uma pessoa muito querida na comunidade”, relata.

As visitas à Casa-Museu decorrem de terça a domingo, e por dois euros o visitante pode ficar a conhecer a exposição de Meninos Jesus, assim como toda a casa museu.