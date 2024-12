Bispo de Santarém. Na "origem do Natal está um encontro entre pessoas, entre Deus e a humanidade"

O bispo de Santarém afirmou que na "origem do Natal está um encontro entre pessoas, entre Deus e a humanidade", na mensagem a propósito desta quadra enviada esta quinta-feira à agência Ecclesia.

“Não é apenas uma criança que nasce pobre, como tantas outras, é o anunciado Filho de uma jovem, Maria, que nasce com a missão de tornar presente no mundo a possibilidade da pessoa humana se reconciliar com Deus e, assim, acontecer o tempo novo messiânico, marcado pela presença do Espírito Santo, tempo de bem-aventurança, de justiça e de paz”, escreveu D. José Traquina.

O bispo destacou que as “condições em nasceu o Menino no presépio de Belém sugerem que a sua vinda se associa à humanidade inteira, também àqueles da mais frágil condição social”, frisando que “a sua vinda foi para todos”.

Na mensagem dirigida aos diocesanos, o bispo salienta que “Jesus não nasceu para condenar o mundo, mas para lhe revelar o Amor salvífico de Deus, o Amor que Ele mesmo havia de tornar presente no mundo”.

D. José Traquina deu exemplos recordando quando Jesus, “como Bom Samaritano, cuidou de pessoas doentes, perdoou à mulher pecadora, converteu o injusto Zaqueu, atendeu e curou pessoas estrangeiras, libertou pessoas dominadas pelo poder do mal”.

Além disso, “exortou multidões de pessoas a descobrir a nova vida, preparou os seus discípulos para os enviar em seu nome e todas noites, ou de manhã cedo, dedicava-se ao ‘encontro’ orante com o Pai”.

“O centro do Natal é este encontro da humanidade com Deus que acontece em Jesus”, realçou.

Lembrando aqueles que na época natalícia trabalham mais do que é habitual, os que estão de serviço na noite e dia de Natal, o que estão abatidos por dificuldades, problemas, isolamento ou falta de saúde e os que estão desgostosos por razões particulares, D. José Traquina destacou que a “mensagem de Natal é para todos”.

“Na simplicidade de Jesus Menino, nascido em Belém, Deus tornou-se presente no mundo, realizando as suas promessas e recriando cada pessoa humana como sua imagem e semelhança. Ninguém está fora deste sonho amoroso de Deus”, assegurou.

No final da texto, D. José Traquina recorda que o “Jubileu do Cinquentenário da Diocese e o Jubileu universal do Ano Santo, a acontecer em simultâneo a partir do dia 29 de dezembro, reforçam o Natal como um tempo de encontro e aproximação, a Deus e uns aos outros”.

“Que a todos Deus abençoe e fortaleça na alegria do encontro e da missão, na edificação de uma sociedade mais justa e pacífica”, concluiu.