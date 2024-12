Bispo de Leiria-Fátima condena "ferocidade insana com que são atingidas crianças inocentes"

O bispo de Leiria-Fátima condena “a ferocidade insana com que são atingidas crianças inocentes”. Na sua mensagem de Natal, D. José Ornelas faz um retrato frio do momento que vivemos e adianta que “o caminho de Advento em direção ao Natal se apresenta densamente ensombrado por situações de guerra, de desastres naturais e de ceticismo que contradizem e desafiam o tom pacífico e alegre das celebrações que se aproximam”.

“Infelizmente, os conflitos armados, com o seu séquito de morte, destruição e miséria humana e ambiental, não são recentes”, afirma o bispo.

D. José Ornelas centra a sua atenção em “tudo o que vimos acontecer este ano, particularmente na Faixa de Gaza, mas que vai igualmente continuando na Ucrânia, no Iémen, no Sudão e em tantos outros focos de conflito no mundo”. E não esquece que “raízes preocupantes de crescente conflitualidade se encontram igualmente na manipulação política, chegando mesmo à suspeita e evidência de falsificação do voto democrático em muitos países, com as suas consequências de revolta, repressão, descrença nas instituições nacionais e internacionais”.

“É neste ambiente que nos preparamos para celebrar o Natal, com a sua proposta de luz, alegria, fraternidade, paz e esperança”, sublinha o prelado. “Esta celebração, em contraste com a generalidade dos conflitos, não pode ser confundida com qualquer atitude de esquecimento e alienação dos problemas que atingem a humanidade”, prossegue.

O bispo de Leiria-Fátima lembra de seguida que “no meio deste Natal, a Igreja dará início às celebrações do Ano Jubilar de 2025 que assinala o nascimento de Jesus”, e que tem como lema proposta pelo Papa Francisco: “Peregrinos da Esperança”. E garante que “a esperança é possível e necessária, particularmente quando grassa o pessimismo, a desilusão e o medo”.

O bispo finaliza a sua mensagem de Natal recordando que “a Igreja em Portugal quer também participar, com um gesto de efetiva solidariedade” na campanha especial em favor da população de Gaza, e anuncia que na Diocese de Leiria-Fátima “os peditórios das Eucaristias celebradas no dia 4 e 5 de janeiro terão como finalidade ajudar as populações da Terra Santa”.

“Que a generosidade e partilha com os que sofrem, possa ser expressão da nossa aceitação da luz e da esperança que nos move, para que alivie o sofrimento, ajude a curar feridas e abra caminhos de esperança, neste Natal e no Ano Jubilar em que vamos entrar”, conclui