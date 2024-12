"Sejamos capazes de oferecer um gesto de amizade"

O bispo do Algarve afirma que “os tempos não são fáceis”, na mensagem e Natal 2024, e convida todas as pessoas a oferecer “um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito”.

“A celebração do nascimento de Jesus, faz emergir em nós o apelo a cultivarmos e assumirmos sentimentos, valores e atitudes que espelhem o que é verdadeiramente essencial na nossa vida pessoal, familiar, profissional”, afirma D. Manuel Quintas, na mensagem de Natal 2024.

O bispo do Algarve destaca que “os tempos não são fáceis”, as pessoas confrontam-se diariamente com situações que “provocam ansiedade, medo e receio de olhar para o futuro com esperança”, enquanto a celebração do Natal proporciona a oportunidade de “acolher a esperança genuína, que não se confunde com uma simples expetativa de ‘tempos melhores’”.

D. Manuel Quintas convida “a todos” a acolherem, “sem reservas, a Luz e a Esperança, como dons que, com o Menino-Deus, a todos são oferecidos”, tendo presente a situação do mundo de hoje e as propostas que chegam, pelas diversas intervenções do Papa Francisco.

“Que a celebração deste Natal proporcione a todos a intensidade da luz que fez dos magos ‘peregrinos de esperança’ no caminho que os conduziu a Jesus.”

A mensagem de Natal 2024, do bispo do Algarve, com o tema ‘Brilhe a vossa luz diante dos homens!’, é dirigida aos diocesanos e aos “homens e mulheres de boa vontade” que residem, trabalham ou passam esta quadra festiva no território desta diocese católica.

O responsável diocesano começou a sua mensagem a destacar algumas campanhas de Natal, a ‘Luz da Paz de Belém’, promovida pelo Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico português, a celebração nacional de partilha realizou-se no domingo, dia 15, em Portimão, a operação solidária ‘10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz’, promovida pela Cáritas Portuguesa desde 2003, e, ainda, a campanha de Advento/Natal 2024, promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), para apoiar as comunidades cristãs da Terra Santa, “com o ofertório de um domingo desta quadra natalícia”.

D. Manuel Quintas convidou também “todos os diocesanos” para que acompanhem os párocos e participem na abertura do Ano Santo no Algarve, o Jubileu 2025, na Sé, no dia 29 de dezembro, “unidos a todas as dioceses do mundo”.