​Papa abre a Porta Santa numa prisão. “Jubileu da Esperança e a arte podem reabilitar os reclusos”

Na próxima noite de Natal, a 24 de dezembro, o Papa abrirá a Porta Santa do Jubileu da Esperança, na basílica de São Pedro. A tradição manda que, alguns dias depois, o mesmo aconteça com as Portas Santas das basílicas de São João de Latrão, de Santa Maria Maior e de São Paulo extra-muros. No entanto, Francisco decidiu que a segunda Porta Santa será aberta na prisão de Rebibbia, em Roma, a 26 de dezembro.

Neste estabelecimento prisional, com mais de 1.500 reclusos, a expectativa é grande. “Consideramos a Porta Santa como uma passagem de espiritualidade e justiça, um lugar de acolhimento ao serviço da fraternidade no mundo”, disse recentemente a diretora da prisão, Teresa Mascolo.

O gesto simbólico de Francisco inspirou, também, o Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé que anunciou, esta terça-feira, o seu programa de arte contemporânea, que visa colocar em relação o jubileu da Esperança com a realidade das prisões.

Arte contemporânea e prisões caminham juntas

Em continuidade com o projeto do Pavilhão da Santa Sé, ligado ao tema dos direitos humanos e à figura dos menos afortunados, que o Dicastério apresentou na 60ª Exposição Internacional de Arte na Bienal de Veneza, foi hoje divulgado o programa de arte dentro das prisões, com novas colaborações e intervenções artísticas.