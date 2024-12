Liga Operária Católica denuncia desigualdades salariais e assédio laboral

Na sua mensagem de Natal, a Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) garante que “no mundo do trabalho ainda são elas (mulheres) as mais afetadas”.

No documento, enviado à Renascença, a LOC/MTC refere que os dados disponíveis “dizem-nos que as mulheres são a maioria que recebe o salário mínimo nacional, inclusive com ordenados inferiores em média 16% aos dos homens para trabalho igual ou de valor igual”.

A LOC/MTC recorda que são também “as maiores vítimas de assédio laboral e de doenças profissionais mormente de lesões físicas e problemas de saúde mental, bem como de discriminações múltiplas em função da condição social, deficiência, idade, nacionalidade, religião, orientação sexual ou identidade de género”.

“Não esquecendo que ainda existem tantas vítimas de violência doméstica. São elas também as mais atingidas pela pobreza como idosas e reformadas”, sublinha a mensagem.

O texto alerta também para “a realidade da falta de saúde e segurança no trabalho, a precarização do trabalho e dos direitos sociais das famílias, a falta de esperança com que as pessoas jovens olham para o seu futuro laboral, a realidade dos trabalhadores migrantes sem direitos”.

Lembrando que a “mensagem do Natal é a mensagem cristã mais inclusiva”, a LOC/MTC formula votos para que, “neste Natal, a mensagem seja de alegria e de esperança” e garante que o “os militantes da LOC/MTC continuam a missão de Jesus”, mantendo “o compromisso na defesa dos direitos dos trabalhadores, a promoção do trabalho digno e a proclamação do reino de Cristo no mundo do trabalho”.