Bispo de Pemba relata cenário "devastador" após ciclone Chido

A passagem do ciclone Chido por Moçambique deixou um cenário "devastador", afirma o bispo de Pemba, D. António Juliasse.

Na mensagem divulgada na última madrugada, o bispo adianta que ainda não se sabe a dimensão efetiva de toda a destruição, até porque “não há luz elétrica nem comunicações telefónicas”, mas afirma que vários distritos “foram fortemente fustigados”. De acordo com o relato do bispo, dezenas de capelas e igrejas também ficaram destruídas, e “até os campos de deslocados que abrigam vítimas dos terroristas foram arrasados”.

Este domingo, o ciclone Chido atingiu em particular a região norte de Moçambique e os danos materiais são profundos. De acordo com D. Juliasse, “as dioceses de Pemba, Lichinga, Nampula e Nacala terão sido das mais afetadas, com muitas casas e Igrejas arrasadas e milhares de pessoas que ficaram numa situação de enorme vulnerabilidade, sem abrigo e sem meios para a sobrevivência imediata”.

“Este ciclone foi devastador, foi mesmo devastador. É assustador ver que em pouco tempo os ventos fortes deixaram um enorme rasto de destruição”, assinala o bispo.

Na província de Cabo Delgado, o ciclone atingiu em particular os distritos de Mecufi, Pemba, Ancuabe, Chiúre e Namono, e de acordo com o relato do bispo “nestes distritos, sobretudo nas zonas um pouco distantes dos polos urbanos, a população tem as casas construídas com materiais locais, casas feitas de estacas e embatocadas com barro e com cobertura de capim. “Estas casas, boa parte delas, estão agora parcial, ou totalmente destruídas” sublinhou.