A Pastoral do Turismo - Portugal na apresentação do Jubileu do Turismo de Espanha

De acordo com uma nota de imprensa, enviada à Renascença, a PTP revela que o “encontro reuniu diversos agentes de turismo ibero-americanos”, e que “a delegação Portuguesa, em representação da Pastoral do Turismo-Portugal, pode perceber onde e como será assinalado o Ano Jubilar 2025”, que será “centrado na promoção do Camiño Lebaniego, um caminho milenar, localizado na província espanhola da Cantábria e que não apenas conduz os peregrinos na descoberta de Santo Toríbio de Liébana e da maior relíquia da Santa Cruz de Cristo, como faz a ligação com o Caminho de Santiago”.

“Presentes, para conhecer a forma como se preparam estas rotas, o modo como as mesmas são divulgadas, estiveram: Cidália Santos, em representação da Pastoral do Turismo da Diocese de Coimbra e o Rev. Pe. Filipe Pereira, diretor do Turismo Diocese de Lamego e o Diretor da PTP, Rev. Pe. Miguel Lopes Neto”, revela a nota.

Na ocasião, o Pe. Miguel Neto, sacerdote responsável pela PTP destacou “a troca de experiências e a importância das aprendizagens”, que na sua opinião “foi muito significativa e enquadra-se nos objetivos da PTP poder proporcionar às diversas Dioceses o encontro com outras realidades”.

“Temos de apostar, cada vez mais, na aproximação aos agentes de turismo, às demais Pastorais do Turismo e às Pastorais Diocesanas, pois, tal como refletiremos em 2025, nas nossas jornadas nacionais, o caminho do futuro está no encontro entre irmãos, no estabelecimento de propostas que fomentem a conexão e que permitam, assim, dar nota das identidades de cada um”, concluiu o Pe. Miguel Neto.