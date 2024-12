"Subir o salário mínimo vai fazer aumentar a pobreza"

"A única maneira de acabar com os pobres é através do crescimento económico", insiste.

O economista insiste na ideia de que apostar no aumento do salário mínimo é uma operação "cosmética" que não resolve o problema da pobreza, antes pelo contrário. "A teoria económica diz que o salário mínimo deve ser um indicador estrutural da economia", devendo subir "muito lentamente".

Sim, está tudo instalado. De facto, o país está contentinho. O país está contentinho. Quer dizer: de tal maneira contentinho que tínhamos, até há pouco tempo, uma maioria absoluta. Agora, a coisa está um bocadinho mais confusa, mas, em geral, os partidos grandes, os do meio são iguais, dizem as mesmas coisas. Portanto, o país está estável, é uma coisa importante, porque os outros países da Europa andam todos à pancada e já tivemos épocas de Portugal em que estivemos à pancada. Isso é uma coisa boa. Portugal é um país rico, é preciso dizer isto para não cairmos também nos desânimos habituais. Agora, o sistema está bloqueado e não tem maneira de sair. Quer dizer, as várias experiências que tentámos não saem… Tem a ver com coisas em que nós todos acreditamos e que são falsas.

Em relação ao salário mínimo, temos a ambição de em 2028 atingirmos os 1.020 euros. Em 2025, vai situar-se nos 870. Quando diz que os salários não sobem, está a referir-se, eventualmente, ao salário médio nacional?...

Claro, é esse o problema. O salário mínimo em Portugal é uma das causas do desastre, porque está altíssimo. Não em termos nominais, porque temos o mais baixo da Europa, mas, agora, se calcularmos em percentagem, o salário médio é o mais alto da Europa. O que isto quer dizer? Quer dizer que o desejo, a ânsia de todos os governos - e este que é muito diferente do anterior e tem exatamente a mesma linha do anterior - é subir o salário mínimo.

É um mito de que vai resolver o problema, mas não vai. Vai aumentar a pobreza, porque, ao subir o salário mínimo, vamos estrangular uma enorme quantidade de empresas. E não só empresas: conheço várias associações de solidariedade social que andam a ajudar os pobres e que dizem que não conseguem sobreviver com a subida sistemática do salário mínimo.

Esse é um dos casos mais típicos do mito de conseguir resolver o problema com uma lei. Ainda por cima, não tem nenhuma despesa do Estado, porque o Estado não paga salários mínimos, quem paga são as empresas. Portanto, fazem boa figura à custa do dinheiro dos outros e não percebem que, com isso, estão a espremer o leque salarial, de baixo para cima. Já há muitas profissões que estão a receber o salário mínimo, porque, entretanto, o salário mínimo atingiu a produtividade.

Como a única maneira de subir os salários, os mínimos, os médios e todos é aumentar a produtividade, mas isso está do lado do capital, que aliás é o mau desta história. Em Portugal, o grande capital é o grande inimigo de todas as coisas, temos o país descapitalizado, temos o país endividado, não temos capital, não sobe a produtividade, os salários médios não sobem e, depois, andamos a fazer cosmética, a subir o salário mínimo convencidos de que com isso resolvemos o problema e não resolvemos. O que a teoria económica diz é que o salário mínimo deve ser um indicador estrutural da economia, o que quer dizer que deve ser estável, subindo nas gerações, porque a produtividade do país vai aumentando e, portanto, ele deve subir, mas subir muito lentamente.