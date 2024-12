Papa no Mediterrâneo lança novo apelo à paz

O Papa lançou, neste domingo, um veemente apelo à paz, a partir da Córsega: “Desta ilha do Mediterrâneo, elevamos à Virgem a súplica pela paz”, disse no final de um encontro na catedral de Ajaccio.

“Paz para todas as terras banhadas por este mar, especialmente para a Terra Santa, onde Maria deu à luz Jesus. Paz para a Palestina, para Israel, para o Líbano, para a Síria, para todo o Médio Oriente! Paz para o Myanmar, tão martirizado”, implorou.

“Que a Santa Mãe de Deus alcance a tão desejada paz para o povo ucraniano e para o povo russo. Se são primos ou irmãos, não sei, mas que se entendam com a paz. Irmão e irmãs, a guerra é sempre uma derrota. Que o Senhor nos dê a paz a todos”.

Francisco pediu também orações pelas vítimas do ciclone que, nas últimas horas, atingiu o arquipélago de Mayotte. “Estou especialmente próximo dos que foram atingidos por esta tragédia”.

A visita apostólica do Santo Padre à Córsega inclui ainda, ao início da tarde, a celebração da Santa Missa, na Praça de Austerlitz, e um encontro de meia hora, sem discursos, com o presidente Macron, no aeroporto, antes do seu regresso a Roma.