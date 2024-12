​Papa elogia o serviço das confrarias e condena quem vive no "consumismo"

“Não andeis angustiados, desiludidos, tristes”, pediu este domingo o Papa, durante a homilia da missa que celebrou em Ajaccio, a capital da Córsega. Francisco criticou os que têm a mente ocupada com pensamentos egocêntricos e perdem a alegria da alma: “em vez de vigiar com esperança, duvidam do futuro porque totalmente envolvidos em projetos mundanos”, afirmou. “Uma sociedade que vive de consumismo e não sabe partilhar, envelhece insatisfeita, porque não sabe dar: quem vive para si nunca será feliz”. O Papa reconheceu que, infelizmente, “não faltam motivos graves de tristeza entre as nações: miséria, guerras, corrupção, violência”, mas garantiu que a Palavra de Deus é sempre encorajadora. “Perante as devastações que oprimem os povos, a Igreja proclama uma esperança certa, que não desilude, porque o Senhor vem habitar no meio de nós. Assim, o nosso compromisso em favor da paz e da justiça encontra na sua vinda uma força inesgotável”, afirmou.

Ao sublinhar que “a fé em Deus dá esperança” e que “a alegria cristã não é superficial”, o Papa valorizou o papel da piedade popular, cuja expressão e riqueza são manifestas na zona do Mediterrâneo e, sobretudo, na Córsega. “Pensemos nas confrarias, que nos podem educar para o serviço gratuito ao próximo, tanto espiritual como corporal”, disse Francisco. “Estas associações de fiéis, tão ricas de história, participam ativamente na liturgia e na oração da Igreja, que embelezam com os cânticos e as devoções do povo. Aos membros das confrarias, recomendo que, sempre e com disponibilidade, se aproximem, sobretudo das pessoas mais frágeis, tornando a fé operosa na caridade”, acrescentou.