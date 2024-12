Papa recebe Abbas e defende importância da solução de dois Estados

O Papa recebeu em audiência Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana. Num comunicado, a Santa Sé refere que nos encontros que teve no Vaticano, foi sublinhado o contributo da Igreja Católica na sociedade palestiniana e na “ajuda à gravíssima situação humanitária em Gaza, onde se espera que, assim que possível, haja o cessar-fogo e a libertação de todos os reféns”.

O comunicado reitera a condenação de todas as formas de terrorismo e sublinha “a importância de alcançar a solução de dois Estados apenas através do diálogo e da diplomacia, garantindo que Jerusalém, protegida por um estatuto especial, possa ser um local de encontro e amizade entre as três grandes religiões monoteístas.”

Durante o encontro de Mahmoud Abbas no Vaticano, manifestou-se ainda a esperança de que o Jubileu de 2025 “possa trazer o regresso dos peregrinos à Terra Santa, tão ávidos de paz”.